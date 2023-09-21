Вот что произойдет с вашим телом, если вы будете делать 10 отжиманий в день

Как сделать чистое отжимание

Начните с положения планки на руках и носках. Руки должны располагаться прямо под плечами. Поддерживайте хорошее напряжение тела, напрягая живот и старайтесь не выгибать спину.

Медленно опустите тело, согнув руки под углом 45 градусов к туловищу. Посмотрите прямо перед кончиками пальцев.

Опуститесь так низко, чтобы грудь почти касалась пола.

Теперь поднимите свое тело обратно. Следите за тем, чтобы локти оставались близко к телу.

Вдыхайте, когда опускаетесь вниз, и выдыхайте, когда поднимаетесь

Более легкие варианты отжиманий

Отжимания на коленях. В этом варианте выполнение остается таким же, как описано выше, за исключением того, что вы касаетесь коленями пола. Важно: бедра по-прежнему остаются прямыми.

В этом варианте выполнение остается таким же, как описано выше, за исключением того, что вы касаетесь коленями пола. Важно: бедра по-прежнему остаются прямыми. Отжимания с поднятыми руками. Найдите устойчивый объект, на который можно положить руки, например стол или стул. Выполните отжимание, как описано выше. Идите так глубоко, чтобы ваша грудь почти касалась предмета.

Найдите устойчивый объект, на который можно положить руки, например стол или стул. Выполните отжимание, как описано выше. Идите так глубоко, чтобы ваша грудь почти касалась предмета. Эксцентрические отжимания. Если вы хотите нарастить силу для отжиманий, вы можете сначала сконцентрироваться на эксцентрических движениях упражнения. Для этого опуститесь в обычном отжимании, но постарайтесь сделать движение максимально медленным. Затем начните следующее повторение из положения планки.





Продвинутые варианты отжиманий

Поднимите ноги: поместите пальцы ног на более высокий предмет, например на стул. Чем выше расположены ваши ноги, тем больше нагрузка на плечи.

поместите пальцы ног на более высокий предмет, например на стул. Чем выше расположены ваши ноги, тем больше нагрузка на плечи. Алмазные отжимания: этот вариант отжиманий тренирует в первую очередь трицепсы. Сложите руки ближе друг к другу и слегка разверните их наружу так, чтобы указательными и большими пальцами можно было образовать ромбовидную форму. Теперь выполните отжимание в этом положении.

этот вариант отжиманий тренирует в первую очередь трицепсы. Сложите руки ближе друг к другу и слегка разверните их наружу так, чтобы указательными и большими пальцами можно было образовать ромбовидную форму. Теперь выполните отжимание в этом положении. Отжимания на одной руке: этот вариант является абсолютно высшей дисциплиной упражнений на отжимания. Для этого заведите одну руку за спину и выполните упражнение другой рукой. Однако, прежде чем приступить к этой расширенной версии, вы уже должны очень хорошо владеть другими вариантами.





Вот чем полезны отжимания для тела

Отжимания укрепляют мышцы

"Отжимания полезны для укрепления мышц груди. Если вы сможете делать десять отжиманий в день, вы укрепите мышцы груди. Упражнение напрягает не только грудь, но и руки, плечи и живот", - говорит Завьялов.

Улучшение мобильности и координации

"Поскольку при чистом выполнении вы опускаетесь очень низко, плечи и грудь растягиваются, что приводит к улучшению подвижности".

Улучшение осанки

Полезен для сердечно-сосудистой системы

"Это связано с тем, что одновременно задействуется множество мышц. Это делает отжимания хорошим кардиоупражнением".

Врач общей практикиЕсли вы обнаружите, что слишком утомлены, чтобы поддерживать чистую форму, то лучше отдохнуть или продолжить тренировку с более легкой вариацией.Отжимания — не только одно из лучших силовых упражнений для верхней части тела, но и тренируют гибкость и координацию. Положение на руках необычно для чувства равновесия и телу приходится прикладывать большие усилия, чтобы сохранить равновесие.Чтобы обеспечить большую стабильность, также напрягаются многие мелкие мышцы.Прямохождение не только важно длятела, но и вносит существенный вклад в внешний вид и уверенность в себе.Любой, кто работает в офисе и много сидит в течение дня, часто оказывается сгорбленным. Тренируя корпус и расширяя грудь во время отжиманий, вы вернетесь в более вертикальное положение.Несмотря на то, что отжимания — это в первую очередь укрепляющее упражнение, десять повторений определенно заставят вас задыхаться.Ранее МедикФорум писал о пользе красного вина.

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