Онколог назвал признак рака поджелудочной железы, который можно заметить на лице

«Симптомы обычно начинают проявляться, когда рак достиг более поздней стадии. Это один из сложных аспектов рака, поскольку на ранних стадиях, когда он лучше всего поддается лечению, он имеет тенденцию протекать бессимптомно. Конкретная стадия появления симптомов может варьироваться от человека к человеку, но во многих случаях симптомы становятся заметными, когда рак уже прогрессирует», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Другие признаки и симптомы, которые могут развиваться по мере прогрессирования рака, включают боль в животе, необъяснимую потерю веса, потерю аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением и впервые возникший диабет».

«Многие ранние симптомы рака поджелудочной железы могут совпадать с симптомами других желудочно-кишечных расстройств или расстройств пищеварения, и они не могут сразу вызвать подозрение на рак», — сказал он.

«Раннее выявление и лечение рака поджелудочной железы может значительно улучшить результаты».

Боль в животе или спине.

Пожелтение кожи или белков глаз (желтуха).

Необъяснимая потеря веса.

Изменения в вашем стуле.

Известный как «тихий» убийца, на начальных стадиях он часто не проявляется никакими симптомами, что делает его практически невозможным для обнаружения.Рак поджелудочной железы часто называют «тихой» болезнью, потому что на ранних стадиях он имеет тенденцию протекать бессимптомно, а когда симптомы действительно появляются, они часто неопределенны и могут перекрываться. со многими другими менее серьезными состояниями.Врач-онколог рассказал о предупреждающих признаках рака, на которые следует обратить внимание.Он предупредил, что одним из признаков рака поджелудочной железы, который можно заметить на лице, является желтуха. Это может привести к тому, что ваша кожа и белки глаз приобретут желтый оттенок. Это может быть менее заметно у людей с черной или коричневой кожей.Одним из первых признаков или тревожных сигналов, которые могут быть связаны с раком, часто является безболезненная желтуха.Желтуха — это состояние, при котором кожа и белки глаз желтеют из-за накопления билирубина в организме.При раке поджелудочной железы опухоль в головке поджелудочной железы может блокировать желчный проток, что может привести к этому симптому. Однако есть и другие симптомы, на которые следует обратить внимание.Врач сообщил, что признаки рака поджелудочной железы легко спутать с чем-то другим.Некоторые из симптомов, которые можно спутать с менее серьезными состояниями, включают боль в животе, желтуху, необъяснимую потерю веса, потерю аппетита, боли в спине и проблемы с пищеварением.Но если у вас возникнут какие-либо симптомы, вам следует обратиться за советом к своему лечащему врачу.Важно отметить, что симптомы могут быть вызваны и многими другими нераковыми состояниями, поэтому наличие любого из них не обязательно означает, что у вас рак поджелудочной железы.Однако, если вы или кто-то из ваших знакомых испытываете постоянные или тревожные симптомы, важно проконсультироваться с медицинским работником для правильной оценки и постановки диагноза.Ранее МедикФорум писал о пользе употребления пшена.

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