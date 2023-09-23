Доктор Мясников: показатели давления 120/80 не являются нормой, это «предгипертония»
Врач-кардиолог Александр Мясников рассказал, что привычные всем показатели артериального давления 120 на 80 сейчас считаются предгипертонией. Гипертония — высокое артериальное давление.
— Нормальные цифры АД заканчиваются на 119/79. 120/80 — 129/79 — это «предгипертония, — написал он в своем блоге.
Нужно учитывать, кто и где измеряет давление. Дома и самому — это одно, в больнице и профессионалом — другое. Важны не только суммарные цифры за сутки, но и среднее за день и за ночь.
Что такое гипертония? Мясников так отвечает на этот вопрос: это когда аретриальное давление превышает или равно:
- Дома — 130/80
- В клинике — 130/80
- На мониторировании («Холтер») днем — 130/80
- Ночной «Холтер» — 110/65
- За сутки «Холтер» среднее — 125/75
Врач уточняет, что «это по версии Американской ассоциации кардиологов» и просит «не стрелять в пианиста», поскольку речь идет об «официальных опубликованных данных».
Классически считается, что гипертония — состояние, при котором давление в кровеносных сосудах превышает нормальные показатели (140/90 мм рт. ст. или выше). Нормальные — 120/80.
Симптомы гипертонии:
- Головокружение и головные боли;
- Ощущение пульсации в затылке и висках;
- Ощущение «тумана в голове»;
- Снижение остроты зрения;
- Шум в ушах и слышимость сердцебиения;
- Бессонница и утомляемость;
- Ухудшение аппетита и тошнота;
- Боли в груди.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог, телеведущий, автор книг
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