Доктор Мясников: показатели давления 120/80 не являются нормой, это «предгипертония»

Дома — 130/80

В клинике — 130/80

На мониторировании («Холтер») днем — 130/80

Ночной «Холтер» — 110/65

За сутки «Холтер» среднее — 125/75

Головокружение и головные боли;

Ощущение пульсации в затылке и висках;

Ощущение «тумана в голове»;

Снижение остроты зрения;

Шум в ушах и слышимость сердцебиения;

Бессонница и утомляемость;

Ухудшение аппетита и тошнота;

Боли в груди.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.