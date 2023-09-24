Врач Мясников: употребление вина и пива снижает риск развития аневризмы аорты

«Употребление вина и пива снижает риск развития аневризмы аорты», - проинформировал врач в Telegram.

Врач Мясников рассказал, что продукты и напитки, обладающие противовоспалительным действием, эффективно поддерживают здоровые функции сердечно-сосудистой системы. В частности, оставаться здоровыми сердцу и сосудам помогает употребление фруктов, орехов, овощей, цельнозерновых продуктов, нежирных кисломолочных продуктов, чая и кофе.Также в этот «противовоспалительный» список доктор Мясников включил два алкогольных напитка.Аневризма аорты представляет собой выпуклое образование на стенке артерии. При возникновении небольших аневризм в их месте начинают образовываться атеросклеротические бляшки, и вместе с этим человек становится подвержен атеросклерозу, образованию и отрыву тромба, инсульту. Когда же возникают крупные аневризмы, это чревато их расслоением и разрывом, ведущими к летальному исходу. Врач Мясников отметил, что к появлению аневризмы аорты могут вести курение, малоподвижность, гипертония, неправильное питание (например, злоупотребление солью).В их составе содержатся полифенолы – вещества, при усвоении которых в организме образуются метаболиты, способствующие росту полезной флоры кишечника, ответственной за противовоспалительные, антиоксидантные и иммуномодулирующие эффекты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что использование гормональных препаратов может вести к развитию тромбоза.

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