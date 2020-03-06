Главные факторы риска аневрезмы аорты - проверьте себя
Проблема с аневризмой заключается в том, что вы не почувствуете никаких симптомов, пока состояние не станет опасным для жизни. У заболевания есть факторы риска - проверьте, насколько велик риск получить аневризму аорты.
Основной причиной аневризм является атеросклероз, состояние, при котором на внутренних стенках артерий образуются бляшки из холестерина, жира и кальция. Артериальный просвет сужается, что приводит к нарушению кровотока. В результате органы не получают достаточно насыщенной кислородом крови. Аорта теряет свою гибкость, не может нормально расширяться и сжиматься, ослабляясь до такой степени, что увеличивается в размере и разрывается.
Факторы риска
- Возраст. Частота аневризм возрастает с возрастом. Люди старше 60 лет имеют самый высокий уровень аневризм.
- Пол. Мужчины в четыре-пять раз чаще имеют аневризмы из-за различий в гормонах.
- Генетические факторы. От четверти до трети пациентов имеют родственников с подобным заболеванием.
- Генетические расстройства и, в частности, заболевания соединительной ткани, такие как синдром Марфана или Элерса-Данлоса, вызывающие аномалии тканей.
- Врожденные дефекты. Люди обычно рождаются с тремя листками на аортальном клапане, целью которых является предотвращение кровотока из аорты обратно в сердце. У некоторых людей их два - это высокий риск аневризмы.
- Наличие аневризмы в другом месте. Риск возникновения аневризмы аорты статистически выше, если существует аневризма в другой части тела.
- Курение представляет собой наиболее сильный фактор риска как при формировании аневризмы, так и при ее разрыве.
- Высокое давление. Гипертония повышает давление на стенку аорты, делая ее более слабой и склонной к расширению.
- Высокий уровень холестерина. Это приводит к образованию холестериновой бляшки, замедляя и блокируя кровоток через артерии.
- Неактивный образ жизни и ожирение. Приводит к высокому холестерина и и гипертонии.
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