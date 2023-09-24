Врач Захарова: при онкологическом заболевании кашель может длиться неделями

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кашель

Врач Татьяна Захарова назвала признаки кашля, обусловленного не простудой, а гораздо более серьезным заболеванием.

Кашель осенью является распространенной медицинской проблемой – его возникновение обычно бывает связано с активно распространяющимися в это время года ОРВИ. Но врач Захарова напомнила в интервью, что кашель может возникать как симптом более тяжелых и опасных патологий. Например, рака.

Объясняя, как можно узнать раковый кашель, врач Захарова пояснила, что при развитии злокачественных процессов он приобретает стойкий характер. При онкологическом заболевании кашель может длиться неделями.

«Если ваш кашель вызван смертельным заболеванием, он не исчезнет и будет длиться дольше двух или трех недель», – приводит слова врача общей практики Татьяны Захаровой «ФедералПресс».

Медик добавила, что в самом начале такой кашель может быть сухим, но со временем он сопровождается интенсивным отделением мокроты, иногда с примесью крови. Кроме того, «злокачественный» кашель проявляется мучительными, подолгу не заканчивающимися приступами. Параллельно человек может страдать от чрезмерной усталости, потери аппетита, хрипоты, проблем с глотанием, одышки. Также у него можно заметить увеличенные лимфоузлы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о  том, что на опасные заболевания (в том числе на рак) могут указывать некоторые изменения в состоянии губ.

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Теги : кашель, признаки рака, Татьяна Захарова
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Врач Захарова: при онкологическом заболевании кашель может длиться неделями