Врач Захарова: при онкологическом заболевании кашель может длиться неделями

«Если ваш кашель вызван смертельным заболеванием, он не исчезнет и будет длиться дольше двух или трех недель», – приводит слова врача общей практики Татьяны Захаровой «ФедералПресс».

Кашель осенью является распространенной медицинской проблемой – его возникновение обычно бывает связано с активно распространяющимися в это время года ОРВИ. Но врач Захарова напомнила в интервью, что кашель может возникать как симптом более тяжелых и опасных патологий. Например, рака.Объясняя, как можно узнать раковый кашель, врач Захарова пояснила, что при развитии злокачественных процессов он приобретает стойкий характер. При онкологическом заболевании кашель может длиться неделями.Медик добавила, что в самом начале такой кашель может быть сухим, но со временем он сопровождается интенсивным отделением мокроты, иногда с примесью крови. Кроме того, «злокачественный» кашель проявляется мучительными, подолгу не заканчивающимися приступами. Параллельно человек может страдать от чрезмерной усталости, потери аппетита, хрипоты, проблем с глотанием, одышки. Также у него можно заметить увеличенные лимфоузлы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на опасные заболевания (в том числе на рак) могут указывать некоторые изменения в состоянии губ.

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