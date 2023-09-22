Врач Белова: изменения в состоянии губ могут указывать на опасные заболевания

«Пневмония обычно начинается с лихорадки, кашля, проблем с дыханием и плохого аппетита. Дети могут страдать от обезвоживания, которое проявляется в том числе сухостью губ. У молодых больных также могут быть синие губы, также называемый цианоз», - поделилась Александра Белова.

«Угловой хейлит также может возникать как проявление дефицита витаминов группы B2 или грибковой инфекции», - дополнила терапевт.

Врач Белова рассказала в беседе с «МедикФорум», какие изменения в состоянии губ могут указывать на опасные заболевания.Пневмония представляет собой потенциально смертоносную инфекцию, вызывающую воспаление в легких, и часто возникающую после вирусного заболевания (простуды или гриппа). По словам терапевта, чаще всего пневмония развивается у людей со слабым иммунитетом и у них же вызывает самые тяжелые осложнения.Медицинская статистика говорит, что заболеваемость раком полости рта (включая рак губы) существенно возросла за последние 20 лет. Рак губы возникает на коже губ, чаще всего встречается на нижней губе. На его появление могут влиять чрезмерное пребывание на солнце и курение. Признаком заболевания может быть незаживающая язвочка на губеСогласно исследованиям, многие люди с СРК могут страдать от такой проблемы с ротовой полостью как угловой хейлит. Он также известен как заеды – в углах рта появляются сухие красные пятна, а кожа может начать трескаться. Синдром раздраженного кишечника, при котором возникают такие трещинки, является заболеванием пищеварительной системы с частыми приступами диареи, вздутием, судорогами, запорами.Ранее портал MedikForum.ru писал о внешних симптомах больной печени.

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