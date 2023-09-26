Врач Шокур: при серьезном упадке сил осенью следует проверить уровень витамина D

«Одной из основных причин плохого настроения и нехватки энергии в осенний период является снижение в организме уровня витамина D», - об этом врач Светлана Шокур предупредила в беседе с аif.ru.

Врач-эндокринолог Шокур напомнила, что витамин D начинает вырабатываться организмом, когда кожа подвергается воздействию солнечного света. Осенью количество солнца значительно уменьшается, и в результате снижается концентрация этого витамина в теле, поэтому многие люди ощущают ухудшение самочувствия.Медик посоветовала при серьезном упадке сил и депрессивных состояниях осенью проверить уровень витамина D, сдав соответствующий анализ крови. Специалистка отметила, что в связи с рано наступающей темнотой осенью в организме рефлекторно увеличивается выработка такого гормона как мелатонин. При этом он активнее задействует для этого процесса аминокислоту триптофан. Последняя также необходима телу для производства «гормона радости» серотонина. Но поскольку триптофан идет в основном на мелатонин (известного как «гормон сна»), серотонина выделяется меньше. Как итог, человек осенью страдает от сонливости, психологического напряжения, апатии, грусти, повышенной усталости, проблем со сном.По словам врача, это может происходить из-за вялотекущих воспалительных процессов, обострения хронических патологий, анемии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Евгения Белюга рассказала об опасности для здоровья употребляемого осенью сахара.

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