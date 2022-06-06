Что помогает избежать отеков утром: объясняет врач Шаповаленко
Врач Татьяна Шаповаленко назвала одним из лучших способов избежать проблемы отечности контроль над количеством потребляемой соли и алкоголя.
Отеки утром – явление, хорошо знакомое многим. Врач Шаповаленко заметила, что
«одним из самых эффективных способов борьбы с отеками является правильное питание».
Конкретно медик считает важным следить за тем, сколько съедается соли – особенно в вечернее время, предшествующее сну. Шаповаленко напомнила, что многие продукты содержат неожиданно высокие дозы соли – к таковым можно отнести полуфабрикаты и почти все продукты, прошедшие промышленную переработку и готовые к употреблению, включая хлеб, молочные изделия.
Отказ от злоупотребления алкоголем и питья спиртных напитков вечером также может помочь справиться с проблемой утренней отечности. Кроме того, важно есть меньше сахара: увлеченность им делает ткани более рыхлыми и склонными к впитыванию влаги.
Также врач посоветовала больше двигаться, заниматься спортом – физические нагрузки стимулируют метаболические процессы, что обеспечивает профилактику застойных явлений, мешает жидкости задерживаться в тканях.
«Избавиться от явления отеков в первой половине дня хорошо помогает регулярная физическая нагрузка», - резюмировала медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие полезные продукты могут быть вредны для людей с почечной недостаточностью.
Татьяна Шаповаленко
Здоровье
главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ
Оставить комментарий