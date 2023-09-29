Бронхит или пневмония? Врач назвал важные различия



Бронхит или пневмония?

Бронхит и пневмония являются респираторными заболеваниями, но они поражают разные части легких и имеют разные симптомы и подходы к лечению.

"Выделяют две основные формы бронхита: простой хронический бронхит, при котором бронхи хронически воспаляются, и обструктивный хронический бронхит, при котором хронически воспаленные бронхи дополнительно сужаются", - говорит врач=терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Бронхит

Бронхит – это воспаление бронхов, вызываемое преимущественно вирусами. Часто оно заживает само по себе в течение нескольких дней, но также может привести к осложнениям.



Причины

бактерии

бронхит

"Чтобы бороться с захватчиками, организм реагирует воспалением. Слизистая оболочка набухает и выделяет больше жидкости и слизи, что позволяет вирусам, бактерии и мертвые клетки можно откашлять".





Типичные симптомы:

Продуктивный кашель

Возможно лихорадка

Головная боль, боли в шее и теле

Охриплость.





Легочная инфекция





"Пневмония — это инфекционное заболевание, при котором альвеолы или легочная ткань повреждаются воспалением и больше не могут нормально функционировать. Обычно оно вызывается бактериями, но также может быть вирусным или грибковым".





Причины





Пневмония обычно вызывается бактериями. Они обычно зависят от места заражения: если кто-то заболевает дома, наиболее распространены так называемые п невмококком. Люди, заболевшие пневмонией в больнице, часто общаются с другими людьми инфицированные этими бактериями, которые труднее лечить.



Причиной пневмонии являются вирусы и еще реже грибы. Другим исключением является пневмония, которая вызывается не микробами, а, например, радиацией, вдыхаемыми токсинами, аллергической реакцией или проблемами кровообращения в легких.



Симптомы пневмонии обычно более серьезны и могут включать и другие состояния, например:

Сухой кашель

Одышка

Озноб

Увеличение частоты дыхания. Причиной пневмонии являются вирусы и еще реже грибы. Другим исключением является пневмония, которая вызывается не микробами, а, например, радиацией, вдыхаемыми токсинами, аллергической реакцией или проблемами кровообращения в легких.

"Пневмония, особенно если ее не лечить своевременно, может привести к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу".



В чем принципиальные отличия?

Хотя оба состояния могут иметь схожие симптомы, есть и ключевые отличия. В основном бронхит характеризуется хроническим кашлем с мокротой. Важно, что ранняя диагностика и лечение имеют решающее значение для успешного лечения как бронхита, так и пневмонии.

Как правило, причиной острого заболевания является вирусная инфекция. Различные вирусы могут вызывать респираторные инфекции, такие как простуда, грипп или инфекции носовых пазух. Режедля острогоответственный.Другие редкие причины включают вдыхание загрязняющих веществ, которые могут содержаться, например, в дыме от пожара или воздействию которых можно подвергнуться на рабочем месте (например, во время незащищенных сварочных работ). Грибки являются причиной только в исключительных случаях.При вдыхании в организм попадают вирусы или бактерии. Там они могут поселиться на слизистой оболочке и размножиться.Ранее МедикФорум писал о том, как яйца помогают сбросить лишние килограммы.

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