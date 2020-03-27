Врачи рассказали, как отличить пневмонию от бронхита

Пневмония и бронхит – схожие между собой заболевания, поскольку в одном и другом случаях идет воспалительный процесс.Медики рассказали, по каким признакам можно отличить эти два заболевания.Бронхит характеризуется общим ухудшением состояния. При этом больного беспокоит сухой кашель, переходящий через несколько дней в кашель с мокротой. У человека повышается температура, становится трудно дышать, в груди могут возникнуть болезненные ощущения.Если бронхит хронический, начинают бледнеть кожные покровы.При пневмонии у больного также подскакивает температура, наблюдаются признаки ОРВИ. Однако болевые ощущения в груди – особенно на вдохе - острее, часто они возникают лишь с одной стороны. При пневмонии температура поднимается выше, чем при бронхите. У человека может возникнуть озноб, слабость; дыхание учащается, а кашель сопровождается выделением большого количества мокроты.