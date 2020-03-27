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Врачи рассказали, как отличить пневмонию от бронхита

женщина кашель

Пневмония и бронхит – схожие между собой заболевания, поскольку в одном и другом случаях идет воспалительный процесс. При бронхите воспаление идет в слизистых оболочках бронхов, а при пневмонии – в легких. Медики рассказали, по каким признакам можно отличить эти два заболевания.

Бронхит характеризуется общим ухудшением состояния. При этом больного беспокоит сухой кашель, переходящий через несколько дней в кашель с мокротой. У человека повышается температура, становится трудно дышать, в груди могут возникнуть болезненные ощущения.Если бронхит хронический, начинают бледнеть кожные покровы.

При пневмонии у больного также подскакивает температура, наблюдаются признаки ОРВИ. Однако болевые ощущения в груди – особенно на вдохе - острее, часто они возникают лишь с одной стороны.  При пневмонии температура поднимается выше, чем при бронхите.  У человека может возникнуть озноб, слабость; дыхание учащается, а кашель сопровождается выделением большого количества мокроты.
Теги : кашель, пневмония, бронхит, легкие, бронхи
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