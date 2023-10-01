Вино, пиво, водка: 5 признаков, что вы пьете слишком много алкоголя

1. У вас проблемы с концентрацией внимания

"Исследователи обнаружили, что сильные процессы изменения происходят не только в мозгу, но и во всем организме, поскольку печень может переработать только определенное количество алкоголя за час. Поэтому, если у вас обычно возникают проблемы с концентрацией внимания, это может быть признаком того, что вы пьете слишком много алкоголя", - говорит врач-терапевт Арсеньева Элеонора специально для МедикФорум.

2. Вы плохо спите

3. Вы пьете алкоголь в ответ на стресс

"Употребление алкоголя для хорошего самочувствия – определенно неправильный подход и еще один тревожный признак".

4. Вы пьете все больше и больше алкоголя

5. Вы больше не можете мотивировать себя

"Если постоянной целью является не просто завершить проект на работе, а получить в качестве награды бокал вина, это также явный предупреждающий знак".

Риски, связанные с алкоголем

Сердечно-сосудистые заболевания

Рак

Диабет

Увеличение веса и ожирение

Заболевания печени

Когнитивные нарушения/повреждения головного мозга, связанные с употреблением алкоголя.

"Людям, выздоравливающим, возможно, придется разорвать связи или установить твердые границы с пьющими друзьями, когда они трезвы, что может усложнить отказ от алкоголя".

Бокал в конце дня, тост по особым случаям, безумие на вечеринках: многие люди любят пить алкоголь. Но когда это слишком регулярно?Если в ближайшем будущем предстоит важный проект или что-то подобное и требуется полная концентрация, вам следует сдержаться. Потому что: Употребление алкоголя может полностью изменить работу мозга – особенно если пить много и быстро.Хотя алкоголь может оказывать успокаивающее действие, он ухудшает сон. Это происходит за счет повышения уровня гормонов, которые заставляют организм быть начеку.Если вы рассматриваете алкоголь как своего рода лекарство от своих эмоций, вам следует быть осторожным. Согласно исследованию, употребление алкоголя может сделать вас более привлекательным.Однако если это единственный раз, когда вы чувствуете себя уверенно, это признак зависимости.Вы потеряли контроль над количеством и временем употребления алкоголя. Предел толерантности увеличивается, а это означает, что для достижения желаемого эффекта необходимо употреблять все большее количество алкоголя.Вы организуете свой день так, чтобы можно было выпить – в результате страдают другие интересы и задачи.Употребление алкоголя могут привести к социальной изоляции и серьезно повлиять на отношения. Позитивные отношения могут разрушиться из-за злоупотребления алкоголем.Ранее МедикФорум писал о вреде винограда для пожилых людей.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.