Врач Терентьева: ночные судороги в ногах возможны при умственном перенапряжении

«Причиной ночных судорог может быть дефицит магния, витаминов группы В, калия и кальция», - поделилась Терентьева с «АиФ».

«Повторяющиеся судороги – повод обратиться к врачу», - констатировала эксперт.

Врач Терентьева сообщила, что иногда ночными судорогами люди называют проявление синдрома беспокойных ног – неврологического нарушения, при котором ночью в ногах возникают неприятные ощущения, заставляющие постоянно шевелить конечностями. Во многих случаях эта проблема бывает связана с дефицитом железа.Терапевт добавила, что нехватка микроэлементов в общем является одной из частых причин появляющихся ночью судорог в ногах.Кроме того, добавила врач, ночные судороги в ногах возможны при умственном или физическом перенапряжении, стрессе, дефиците сна.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать имеющаяся у человека метеозависимость

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