Врач Терентьева: ночные судороги в ногах возможны при умственном перенапряжении

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судороги в ноге

Врач-терапевт Екатерина Терентьева назвала среди причин ночных судорог в ногах перенапряжение организма и дефицит микроэлементов.

Врач Терентьева сообщила, что иногда ночными судорогами люди называют проявление синдрома беспокойных ног – неврологического нарушения, при котором ночью в ногах возникают неприятные ощущения, заставляющие постоянно шевелить конечностями. Во многих случаях эта проблема бывает связана с дефицитом железа.

Терапевт добавила, что нехватка микроэлементов в общем является одной из частых причин появляющихся ночью судорог в ногах.

«Причиной ночных судорог может быть дефицит магния, витаминов группы В, калия и кальция», - поделилась Терентьева с «АиФ».

Кроме того, добавила врач, ночные судороги в ногах возможны при умственном или физическом перенапряжении, стрессе, дефиците сна.

«Повторяющиеся судороги – повод обратиться к врачу», - констатировала эксперт.

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Екатерина Терентьева
Екатерина Терентьева
Здоровье
врач-терапевт
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