Врач Беляева: метеозависимость может сигналить о снижении иммунитета

«Чаще это состояние возникает у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, снижением иммунитета, нарушением обмена веществ», - сказала она в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

«Помогает прием травяных чаев — с пустырником, мятой, ромашкой. В некоторых случаях благоприятное влияние могут оказать небольшие дозы темного шоколада и черного кофе», - добавила медик.

Врач Беляева сообщила, что глубокой осенью, в октябре и ноябре метеозависимые люди могут ощущать действие «барической депрессии» – явления, связанного с атмосферным колебанием и ухудшением погоды. Медик уточнила, что метеозависимость формируется, когда вегетативная нервная система человеческого организма не может адаптироваться к климатическим, погодным изменениям. По словам Беляево, метеозависимость может сигналить о снижении иммунитета и других проблемах со здоровьем.Специалистка отметила, что сделать организм более стойким к метеозависимости помогает обучение навыкам борьбы со стрессом, двигательная активность, прогулки пешком и занятия на свежем воздухе. Алкоголь и табак лучше исключить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие витамины должен получать организм осенью, чтобы адаптироваться к новому климатическому сезону.

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