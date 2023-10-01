Распознавание рака молочной железы: каждая женщина должна знать 7 важных признаков

Вам следует обратить внимание на эти симптомы

Узелковая плотность или уплотнение в груди или подмышках

Различия в форме или размере груди.

Втягивание соска

Прозрачные или кровянистые выделения из соска

Втягивание кожи груди в одном месте, оранжевая кожа или небольшие ямочки на коже.

Покраснение кожи или шелушение

Односторонняя жгучая или тянущая боль.



Эти факторы риска существуют

"Риск развития рака груди непрерывно возрастает с 25-летнего возраста. По статистике наибольшему риску подвержены женщины в возрасте от 65 до 69 лет. Существует также ряд других факторов, влияющих на риск возникновения опухоли", - говорит врач-онколог Автомонов Евгений специально для МедикФорум.

гормоны,

образ жизни и

предрасположенность.





1. Как гормоны влияют на риск рака молочной железы

"Заместительная гормональная терапия также может увеличить риск. Матери, которые также кормят своих детей грудью, имеют меньший риск, чем бездетные женщины".

2. Здоровый образ жизни снижает риск рака молочной железы

"Положительный эффект оказывает сбалансированное питание, состоящее из большого количества ягод, фруктов и овощей, особенно капусты. В меню также должны присутствовать цельнозерновые продукты, бобовые и орехи, а вот мясо и колбасу следует включать только два-три раза в неделю".

3. Такую роль гены играют при раке молочной железы

"Существуют также факторы риска, на которые мы не влияем, например возраст или генетика. Около пяти-десяти из 100 больных раком молочной железы имеют так называемые гены риска, которые вызывают рак молочной железы. Наиболее известными являются BRCA1 и BRCA2 (BRCA: ген рака молочной железы)".

Женские половые гормоны эстроген и гестаген часто играют решающую роль в развитии рака молочной железы. Чем дольше уровень гормонов колеблется каждый месяц, тем выше вероятность заболевания.Поэтому ранняя первая менструация и позднее наступление менопаузы повышают риск рака молочной железы.Чем больше детей и чем дольше период грудного вскармливания, тем ниже риск заболевания.Отсутствие физических упражнений и избыточный вес также увеличивают риск развития рака молочной железы. Физические упражнения являются фундаментальным фактором, помогающим предотвратить рак молочной железы.Женщины, которые физически активны от 30 до 60 минут в день, имеют на 20-25 процентов меньший риск развития рака молочной железы, чем женщины, которые не ведут физически активный образ жизни. Это также помогает не курить и максимально сократить употребление алкоголя. Поэтому женщинам следует выпивать максимум один бокал вина в день.Диета также оказывает значительное влияние на риск развития рака.Вы также можете поддержать свое, заменив животные масла растительными. Это не только помогает снизить риск рака молочной железы, но и предотвращает развитие других видов рака.Женский организм нуждается в фолиевой кислоте, жирных кислотах омега-3, витамине D, пре- и пробиотиках и фитоэстрогенах. Они содержатся, например, в сое. Женщинам также следует избегать хронического стресса и обеспечивать здоровый и спокойный сон.Примерно у 50–80 процентов женщин с такой генной мутацией в течение жизни будет диагностирован рак молочной железы. Поэтому избежать заболевания, несмотря на все профилактические меры, невозможно.В последние годы время выживания и шансы на выздоровление от рака молочной железы значительно улучшились. Одной из причин этого является то, что рак молочной железы сейчас обычно обнаруживается раньше.Ранее МедикФорум писал о вреде винограда для пожилых людей.

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