Врач Мясников: мужчины с лысиной бывают склонными к инфаркту

«Лысые мужчины чаще получают инфаркты и инсульты», - заявил он.

«Люди, которые постоянно ложатся спать в разное время и спят слишком мало, имеют почти в два раза больше холестериновых бляшек в сосудах», - предупредил Александр Мясников.

Предвестником самых опасных сосудистых патологий становится атеросклероз – состояние, характеризуемое ухудшением качеств сосудистой ткани, увеличением холестерина и появлением холестериновых бляшек, ухудшающих прохождение крови через сосуды. Врач Мясников сообщил, что мужчины с лысиной бывают склонными к инфаркту или инсульту, поскольку потеря волос иногда вызывается атеросклерозом.Также более высокую склонность к развитию атеросклероза демонстрируют люди с нерегулярным сном, отсутствием привычки ложиться спать и просыпаться в одно время.Еще одно обстоятельство, делающее организм склонным к инфаркту или инсульту, – проблемы с щитовидной железой. Медик напомнил, что гормоны железы участвуют в выработке холестерина. Если железа ослаблена, имеется гипотиреоз и ее гормонов становится недостаточно, организм в качестве компенсации начинает активнее откладывать холестерин.Кроме того, добавил Мясников, накоплению холестерина и развитию атеросклероза содействуют частые стрессы или имеющиеся очаги воспаления, например, в виде проблемных нелеченых зубов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может скрываться за продолжительным кашлем.

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