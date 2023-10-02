Врач Кондрахин назвал среди причин длительного кашля болезни сердца и рак

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кашель у мужчины

Врач Андрей Кондрахин перечислил в интервью патологические причины длительного кашля.

Отвечая на вопрос, что может вызвать у человека стойкий кашель, Кондрахин отметил, что чаще всего это бывает связано с болезнями дыхательных путей, легких.

«Причиной могут быть инфекция или аллергия», - сказал специалист «Вечерней Москве».

Также врач Кондрахин назвал среди возможных причин долгого кашля рак.

«Длительный кашель может быть симптомом развития онкологического заболевания бронхов или легких из-за курения».

Специалист уточнил, что данный тип кашля обостряется после утреннего пробуждения.
Помимо этого, поделился он, у человека, который постоянно кашляет, могут иметься сердечные заболевания. Так, сердечная недостаточность способствует развитию легочной гипертензии, застою крови в легких. Кашель становится последствием этого неблагополучного процесса.

Еще одна возможная причина долгое время не проходящего кашля – это патологии, затрагивающие желудочно-кишечный тракт. Нередко такой патологией оказывается гастроэзофагеальный рефлюкс, при котором кислое содержимое желудка забрасывается в более высокие отделы ЖКТ, пищевод или горло.

Кондрахин обратил внимание на то, что существует и психологический кашель, когда обследования не выявляют физической причины. Например, человек может ощущать кашель в моменты нервного напряжения, но почему, врачи могут и не понимать.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем может указывать учащенное сердцебиение в состоянии покоя.

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Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог
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