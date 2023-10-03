Все это делают: эта привычка в еде заставляет вас набирать вес

"Простое оставление мобильного телефона на обеденном столе отрицательно влияет на общение и чувство единения. Это означает, что содержательные разговоры менее вероятны. Кстати, не имеет значения, лежит ли сотовый телефон на столе дисплеем вверх или вниз", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Вот почему мобильному телефону не место за обеденным столом

"Если вы сосредоточитесь на тарелке, вы заметите, когда съели достаточно. С другой стороны, вы не рискуете добиться большего".

Те, кто концентрируется на еде, набирают меньше веса

Как похудеть: советы подкрепленные наукой

"Ваше тело — не калькулятор. И хотя для выживания ему нужна ежедневная доза энергии, для правильного функционирования ему также необходимо правильное питание. Практически невозможно получить все питательные вещества, необходимые вашему организму, на очень низкокалорийной диете, даже если вы едите только здоровую пищу".

"Вы можете рассчитать свои потребности в калориях для похудения, используя процентное сокращение, стремясь потреблять на 20–30% меньше калорий, чем вам необходимо поддерживать".

На вечный вопрос о том, что делает мобильный телефон во время еды, похоже, дан ответ. Будь то в одиночестве за столом или вместе за ужином, ответ в обоих случаях один: ничего.Люди, которые предпочитают проводить время со своими смартфонами, а не общаться с другими людьми, в целом получают меньше удовольствия от еды, чем люди, которые болтают.Вот и такое дело со смартфоном на светских мероприятиях. Но когда вы едите в одиночестве, вы можете подумать, что можно смотреть в телефон.Однако исследователи обнаружили, что при этом вы потребляетеНеважно, мобильный ли это телефон,или газета – поскольку вы больше не просто концентрируетесь на еде, вы часто просто едите сверх чувства сытости.По мнению исследователей, любой, кто во время еды постоянно концентрируется на других вещах, может увеличить риск набрать лишний вес. Так что дело не только в том, что вы едите, но и в том, как.Если вы не получаете достаточного количества белка и не занимаетесь силовыми тренировками регулярно, чрезвычайно ограничительные диеты могут привести к тому, что вы начнете сжигать больше мышечной массы для получения энергии, а не жира. Почему это имеет значение? Вы теряете драгоценную мышечную массу, а это ключ к сохранению метаболизма и улучшению общего качества жизни.Кроме того, снижение мышечной массы увеличивает общий процент жира в организме, даже несмотря на то, что число на весах уменьшается.Например, если вам нужно съедать 2000 калорий в день, чтобы поддерживать свой вес, сокращение на 20% даст вам 1600 калорий в день (2000 x 80%), а сокращение на 30% позволит вам потреблять около 1400 калорий в день (2000 x 80%). 70%).Ранее МедикФорум писал о необычных симптомах менопаузы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.