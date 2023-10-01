7 необычных симптомов менопаузы — от неуклюжести до тактильных галлюцинаций

«Самое странное то, что это просто «тактильная галлюцинация», то есть человек испытывает физическое ощущение без какой-либо физической причины», - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

«Более двух из 10 женщин страдают от изменения пространственного восприятия во время менопаузы, чаще всего это изменение восприятия глубины зрения», — добавила доктор. «Это может привести к неуклюжести, особенно в сочетании с сухостью глаз и снижением уровня концентрации, с которым часто сталкиваются женщины в период менопаузы».

«Изменение влагалищной слизи в результате снижения уровня эстрогена может изменить баланс дружественных микробов в этой области. Также повышается вероятность вагинальных инфекций, таких как молочница, которая также может вызывать неприятный запах».

Ощущение, будто под кожей ползают насекомые.

Горящий язык

Измененное пространственное осознание

Изменение запаха тела

звон в ушах

Поражение электрическим током

Заболевание десен.

Здоровый образ жизни

придерживайтесь здоровой диеты

поддерживайте здоровый вес

регулярно заниматься физической активностью

выработать хорошие привычки сна

сократить или прекратить употребление алкоголя

бросьте курить.

Врач общей практики сказала, что в среднем женщины испытывают 10 различных симптомов менопаузы.Каждая пятая женщина в период менопаузы испытывает ощущение ползания насекомых по коже или под ней.Этот симптом может вызвать «легкий или сильный зуд», который многие люди сочтут раздражающим. Жжение языка может возникнуть «из-за активации болевых нервных клеток, окружающих вкусовые рецепторы языка».Это может быть вызвано падением уровня эстрогена, что может привести к появлению металлического привкуса во рту наряду с сухостью, покалыванием и потенциальной болезненностью.Еще одним возможным симптомом менопаузы является изменение пространственного восприятия.Также могут измениться консистенция, объем и запах выделений из влагалища.Гормональные изменения могут привести к поражению электрическим током, которое происходит непосредственно перед приливом.Что касается более обычных симптомов менопаузы, таких как приливы, у доктора Ходжсона есть рекомендации. При таких симптомах менопаузы, как приливы, затуманивание сознания и проблемы со сном.На этом этапе жизни важно заботиться о себе, поскольку снижение уровня гормонов во время менопаузы может иметь долгосрочные последствия для вашего организма.Здоровый образ жизни может помочь вам справиться с симптомами менопаузы и снизить риск развития заболеваний. Вы можете следить за своим физическим здоровьем, например:Ранее МедикФорум писал о фруктах, которые заряжают энергией.

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