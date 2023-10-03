Врач Мясников: излишек сахара и лекарств пагубно сказывается на печени

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проверка печени

Врач Александр Мясников: излишек сахара в рационе способствует развитию неалкогольного гепатоза.

Врач Мясников подтвердил в интервью, что безусловным ядом для печени является алкоголь, особенно употребляемый в больших дозах. Но губит здоровье этого органа не только спиртное. Например, констатировал медик, на печени пагубно сказывается излишек сахара, употребляемого человеком как в чистом виде, так и в составе разных продуктов.

«Избыток сахара наряду с быстрыми углеводами и высококалорийной пищей может вызывать неалкогольный гепатоз, который переходит сначала в гепатит, а далее в рак», - предупредил Мясников, беседуя с Общественной службой новостей.

Также врач напомнил, что печень помогает организму расщеплять лекарственные препараты. Излишек принимаемых лекарств или их прием не по назначению врача, увлеченность БАДами использование непроверенных или неизвестных средств – все это тоже пагубно сказывается на печени.

«20 процентов всех токсических гепатитов составляют лекарства из трав, в числе которых метотрексат», - поделился медик.

Специалист добавил, что печень страдает от склонности к перееданию, наличия лишнего веса, малоподвижности. К тому же орган чувствителен к инфекциям и происходящим с организмом отравлениям. Мясников посоветовал россиянам остерегаться гепатитов и прививаться. Он обратил внимание на то, что хронические гепатиты, как и другие болезни печени, могут проявляться неочевидными симптомами: например, суставной болью.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Мясников рассказал, какие люди рискуют серьезно пострадать от инфаркта или инсульта.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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