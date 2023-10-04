Ускорьте свой метаболизм начиная с завтрака - нутрициолог назвал лучшие варианты





Каша

"Сварите овсянку с водой, молоком или альтернативой молоку, например, миндальным или овсяным напитком, чтобы получилась теплая каша. Добавление корицы еще больше стимулирует пищеварение", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Овсяные отруби: еще больше клетчатки, чем в овсянке

Зеленые листовые овощи

"Зеленые овощи связывают токсины в кишечнике, питают здоровые кишечные бактерии и тем самым регулируют пищеварение. Небольшой горсти в смузи вполне достаточно, вкуснее он будет в сочетании с апельсином, лимоном, авокадо, манго или киви".

Льняное семя

"В качестве альтернативы также подойдут семена чиа или семена подорожника".





Семена чиа

Миндаль

"Они способствуют росту полезных кишечных бактерий, так называемых бифидобактерий и лактобактерий. Орехи можно приготовить разными способами: в простом виде, в мюсли, в виде миндального масла на цельнозерновой хлеб или в качестве ингредиента в батончиках для завтрака".

Йогурт

Цельнозерновой хлеб

"Цельнозерновой хлеб, приготовленный из муки грубого помола, дробленого зерна или натуральной закваски, дольше сохраняет чувство сытости. С ним хорошо сочетается творог с оливковым маслом или авокадо – они также полны клетчатки и ненасыщенных жирных кислот".





Питьевая вода

Кофе или зеленый чай

"Зеленый чай оказывает прямое влияние на пищеварение, поскольку он особенно богат катехинами, которые оказывают стимулирующее действие на клетки кишечника".

Известно, что перец, имбирь и куркума ускоряют обмен веществ, но хотите ли вы еще и эти специи на завтрак? Скорее всего нет. Тогда отдайте предпочтение теплой каше, которая также ускоряет обмен веществ благодаря высокому содержанию клетчатки в овсе. Эти идеи для завтрака также дадут вам хорошее начало дня.Попробуйте следующую вкусную кашу: отварите банановое пюре с овсяными хлопьями и водой в кастрюле и добавьте по желанию фрукты и ягоды.Корица, в частности, стимулирует пищеварительные соки, помогает при проблемах с желудком и улучшает кровообращение.В овсяных отрубях на 50 процентов больше клетчатки, чем в овсяных хлопьях. Отруби состоят не из цельного зерна, а из внешних слоев и зародыша. Эти участки овса содержат большую часть витаминов, минералов, белков и клетчатки зерна.Овсяные отруби не только способствуют пищеварению, но также оказывают детоксицирующее и снижающее уровень холестерина действие.Зеленые листовые овощи также содержат много клетчатки. К ним относятся шпинат, молодая крапива, салат из баранины или дикие травы, такие как листья одуванчика, которые также подходят в качестве ингредиента для смузи.слишком много овощей и фруктов могут вызвать нагрузку на желудок и кишечник, особенно у новичков в приготовлении смузи. Вот почему смузи следует пить медленно и с хорошим выделением слюны.Семена льна также помогут вам начать свой день. Они прекрасно сочетаются с мюсли, творогом, йогуртом, смузи и даже с булочками. Мелкие семена особенно эффективны против запоров, если их измельчить и запить большим количеством жидкости, а благодаря высокому содержанию клетчатки они создают защитную пленку на желудочно-кишечном тракте.Семена чиа называют «суперпродуктом» из-за высокого содержания клетчатки, белка и жирных кислот омега-3. Их можно есть с мюсли или как утренний чиа-пудинг. Важно заранее замочить семена в достаточном количестве воды. Только тогда питательные вещества смогут лучше усваиваться организмом.Миндаль также полезен для кишечной флоры и стимулирует пищеварение. Орехи не только богаты клетчаткой, но также содержат полезные жиры и необходимые питательные вещества.Благодаря молочнокислым бактериям и их пробиотическому эффекту йогурт является идеальным завтраком для улучшения пищеварения. Йогурт в чистом виде или в виде мюсли естественным образом поддерживает кишечную флору, а также имеет очень вкусный вкус.В отличие от белой муки, цельнозерновая мука всегда должна быть первым выбором, поскольку она содержит больше клетчатки и минералов, а также витаминов группы В, легко усваивается и способствует пищеварению.Вода необходима для жизни и регулирует не только пищеварение, но и сердечно-сосудистую систему, растворяет соли и минералы и транспортирует питательные вещества. Стакан теплой лимонной воды перед завтраком помогает запустить процессы обмена веществ и детоксикации в организме.Кофе и зеленый чай также улучшают пищеварение. Помимо кофеина, кофе также повышает кровяное давление и ускоряет обмен веществ.Ранее МедикФорум писал о пользе какао для сосудов.

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