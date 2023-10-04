Терапевт Видяскин: при подозрении на инсульт человека нельзя перемещать

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проблемы с мозгом

Врач-терапевт Игорь Видяскин назвал важные детали при оказании первой помощи человеку, у которого подозревают инсульт.

Терапевт Видяскин отметил, что при подозрении на инсульт человека нельзя перемещать

«Человека с инсультом лучше не перемещать для того, чтобы уменьшить вероятность получения повреждений», - мнением об этом врач поделился с порталом News.ru.

Медик добавил, что в обстоятельствах инсульта может нарушаться глотательная функция – по этой причине не нужно пытаться давать пострадавшим пить воду. Также не следует принимать какие-то лекарства.

Видяскин подчеркнул: при подозрении на инсульт нужно оперативно обращаться за скорой помощью. До приезда медиков пострадавшему человеку важно оказать психологическую поддержку, успокоить и не оставлять его одного. Следует ослабить на нем стесняющие детали одежды, а в помещении открыть окна, дав доступ свежему притоку кислорода.

«Если у человека появляется тошнота и рвота, необходимо повернуть больного на бок и подложить пакет. В случае отсутствия дыхания и сознания приступайте к проведению сердечно-легочной реанимации», - поделился эксперт.

Также терапевт посоветовал  при развитии инсульта всегда фиксировать время, когда возникли его симптомы.

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Игорь Видяскин
Игорь Видяскин
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Теги : инсульт, первая помощь, Игорь Видяскин