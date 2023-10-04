«Сгущение крови – это потеря объема ее жидкой части. Оно негативно сказывается на работе всего организма», - заявил медик в беседе с «Москвой 24».

«Главный симптом сгущения крови – чувство жажды. Когда человек выпьет воды, кровь разбавится и сгущение пройдет», - поделился он.

Терапевт Хухрев рассказал, что кровь может становиться густой из-за чрезмерного потребления соли или нарушений, способствующих значительной потере влаги (таковыми, например, могут быть сильная диарея или потливость, рвота).Хухрев отметил, что ставшая густой кровь не позволяет осуществляться нормальной циркуляции крови и полноценному кровообращению всех органов и тканей. В этом случае возникает их кислородное голодание и происходит накопление продуктов распада, что может оказывать на организм токсическое воздействие.Врач Хухрев пояснил, как узнать об опасном для организма сгущении крови. Понять, что возникли проблемы, можно по чувству жажды, предупредил врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Юрий Конев рассказал об особенностях онемения , возникающего при развитии инсульта.

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