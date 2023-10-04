Врач Васильева: бледность, похудение и вялость после 50 лет могут указывать на цирроз

«Ранние проявления заболевания характеризуются слабостью, сонливостью, похудением, появлением сосудистых звездочек, бледностью кожи, кожным зудом и изменением цвета ладоней».

При циррозе печени здоровая ткань органа заменяется соединительной, нефункционирующей. Врач Васильева отметила в беседе с «Известиями», что цирроз может быть последствием вирусных заболеваний печени или ее аутоиммунных патологий, долгого токсического воздействия алкоголя или лекарств, хронических нарушений в сердечно-сосудистой системе. Преимущественно с этим опасным заболеванием печени сталкиваются люди после 50 лет, причем значительно чаще его диагностируют у мужчин.Врач Васильева предупредила: симптомы цирроза могут быть достаточно незаметными или неочевидными вплоть до его последнего этапа, когда повреждение печени становится необратимым. Медик добавила, что на практике такие симптомы часто обнаруживаются случайно во время разных обследований.Васильева уточнила, что бледность, похудение и вялость возникающие после 50 лет, могут указывать на цирроз. По ее словам, данные симптомы могут быть ранними проявлениями этой болезни. Также врач назвала другие возможные признаки цирроза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким заметным внешне признаком может проявляться рак поджелудочной железы.

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