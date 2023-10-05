Врач Малхасян: наследственным раком почки можно заболеть в 37 лет

«Как и прочие опухоли, рак почки длительное время протекает бессимптомно, клинические симптомы – примесь крови в моче, боль в боку или в спине – появляются на стадии, когда вероятность полного излечения минимальна», - поделился медик с «Газетой.Ru».

«Существуют наследственные заболевания, одним из проявлений которых является рак почки. У таких пациентов заболевание проявляется в гораздо более молодом возрасте: если средний возраст выявления рака почки составляет 64 года, то при наследственной форме этот показатель составляет 37 лет».

Профессор Малхасян напомнил в интервью, что рак почки относится к онкологическим заболеваниям, проявляющим себя клинически лишь на стадиях, делающих невозможным их лечение.Виген Малхасян предупредил о существенном влиянии курения на развитие этого опасного заболевания. Он заявил, что половину пациентов, получающих диагноз о раке почки, составляют активные курильщики. Кроме того, шанс заболеть им увеличивают имеющиеся у людей ожирение, гипертония, сахарный диабет, почечная недостаточность.Врач Малхасян добавил, что существует и наследственный фактор риска. Если ближайший кровный родственник страдал от рака почки, вероятность заболеть им будет весьма значительной. Специалист проинформировал, что в случаях наследственной предрасположенности заболевание может возникать рано – например, заболеть раком почки можно в 37 лет.Малхасян обратил внимание на то, что согласно имеющимся данным рацион, в котором преобладают овощи, фрукты и рыба, вкупе с физической активностью способствуют предотвращению рака почки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что четыре важные системы организма начинают слабеть после 30 лет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.