Врач Малхасян. вода с повышенным натрием и животный белок вызывают камни в почках

«Чаще всего к образованию камней приводит нарушение обмена веществ, которое сопровождается закислением мочи, повышением содержания в моче кальция и оксалатов, а также понижением главного ингибитора камнеобразования – цитрата», - объяснил уролог Малхасян «Газете.Ru».

«Для здоровья почек нужно пить больше воды, но вода с повышенным содержанием, например, натрия может провоцировать камнеобразование», - предупредил врач Малхасян.

Уролог Малхасян предупредил, что мочекаменная болезнь, характеризуемая образованием камней в почках, может очень долго не иметь специфических признаков, что способствует бесконтрольному росту камней, их увеличению. Следствием такого роста может стать, например, то, что почка, заблокированная камнем, может полностью утратить свои функции.Врач заявил, что присутствующий в рационе в большом количестве животный белок вызывает камни в почках, способствуя закислению мочи. Его употребление важно контролировать так же как и потребление соли. Злоупотребление солью стимулирует выделение кальция, что провоцирует образованию мочевых камней. Соль следует есть в количестве, не превышающем 3 граммов (в сутки), убежден медик.Кроме того, во избежание появления камней в почках необходимо следить за составом воды.Другие рекомендации врача: нужно употреблять больше продуктов, содержащих клетчатку, а также кальций, избегать малоподвижности, проходить профилактические осмотры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать появление металлического привкуса во рту.

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