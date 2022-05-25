Онкология: врач-уролог навал ключевые симптомы рака почки
Рак почки может быть ошибочно принят за инфекцию мочевыводящих путей (ИМП) или камни в почках.
Врач-уролог Руслан Гасановназвал симптомы, которые говорят, что вам следует провериться на рак почки.
"Симптомы могут включать темную или красноватую мочу или постоянную боль в пояснице или боку. Другими возможными признаками растущей опухоли в бобовидном органе являются припухлость или припухлость в боку. Больные раком могут испытывать сильную усталость, потерю аппетита и необъяснимую потерю веса. Постоянное высокое кровяное давление может указывать на опухоль почки. Как и высокая температура, ночная потливость, опухшие железы на шее, боль в костях и кашель с кровью", - сказал Гасанов в интервью МедикФорум.
Некоторые из этих симптомов возникают только тогда, когда рак прогрессирует и распространяется на другие части тела, такие как кости или легкие.
Насколько распространен рак почки?
Это один из самых распространенных видов рака. Хотя рак редко встречается у людей в возрасте до 50 лет, он широко распространен у людей в возрасте 60–70 лет.
Вызывает тревогу тот факт, что у многих людей на ранних стадиях заболевания «отсутствуют явные симптомы».
«Рак почки может быть обнаружен только во время тестов на другое состояние или причину», - добавил врач.
Факторы риска развития рака почки
Ожирение, курение и высокое кровяное давление повышают риск развития рака почки. То же самое относится и к длительному диализу — лечению хронического заболевания почек — или семейному анамнезу заболевания.
Отвечая за фильтрацию крови и выведение продуктов метаболизма, почки также могут контактировать с потенциальными канцерогенами. Эти канцерогены могут поступать, например, из фармацевтических препаратов, пищевых продуктов, напитков или сигаретного дыма.
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