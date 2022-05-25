Онкология: врач-уролог навал ключевые симптомы рака почки

"Симптомы могут включать темную или красноватую мочу или постоянную боль в пояснице или боку. Другими возможными признаками растущей опухоли в бобовидном органе являются припухлость или припухлость в боку. Больные раком могут испытывать сильную усталость, потерю аппетита и необъяснимую потерю веса. Постоянное высокое кровяное давление может указывать на опухоль почки. Как и высокая температура, ночная потливость, опухшие железы на шее, боль в костях и кашель с кровью", - сказал Гасанов в интервью МедикФорум.

Насколько распространен рак почки?

«Рак почки может быть обнаружен только во время тестов на другое состояние или причину», - добавил врач.

Факторы риска развития рака почки