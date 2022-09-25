Люди без ожирения тоже могут заболевать диабетом 2-го типа
Порядка 15% тех людей, которые заболевают диабетом 2-го типа, не страдают ожирением или полнотой.
Научные сотрудники Университета Ньюкасла предложили свою версию того, почему в некоторых случаях диабетом заболевают люди, на первый взгляд, не подверженные этому. Своими выводами по этому поводу они поделились на Европейской ассоциации по изучению диабета (Стокгольм).
Наличие лишнего веса, тем более ожирения является одним из факторов развития диабета 2 типа, самого распространенного варианта сахарного диабета. Однако в 15% случаев диабет 2 типа возникает у людей, у которых нет внешне лишнего веса. Как полагают исследователи, эти пациенты подвергаются заболеванию из-за избытка внутреннего жира, который аккумулируется в органах. Когда происходит его накопление в поджелудочной железе, это может вызывать специфические нарушения в работе клеток, которые выделяют инсулин. То, что в поджелудочной железе стройных диабетиков может содержаться повышенная концентрация жира, показало исследование с МРТ.
В то же время ученые апеллируют к результатам небольшой выборки. Участниками их наблюдений и эксперимента стали всего 20 человек. Работа с ними показала, что диабетики 2 типа, у которых нет ожирения, могут добиться ремиссии, если сбросят порядка10% своего веса.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы основные симптомы инсульта.
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