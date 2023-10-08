Диетолог: вы можете запрограммировать свою психику на похудение за 8 шагов

"Наш мозг заранее запрограммирован на наше прошлое поведение и убеждения. Залог успеха в похудении – работа над собственным отношением к теме похудения", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Психологические факторы, такие как самоконтроль, мотивация или умение справляться с эмоциональным стрессом, оказывают существенное влияние", - утверждает врач-диетолог.

«Самоисполняющееся пророчество»

Вес тела человека зависит от его представления о себе.

Если вы считаете себя спортивным, активным и подтянутым, вы ведете себя как человек, который любит движение.

Если вы считаете себя толстым, неспортивным и ленивым, вы действуете противоположным образом. Верный девизу: «Занятия спортом и спорт не для меня, я с этим смирился».

Потеря веса оказывает на вас давление

Вы больше не чувствуете давления и сдаетесь с самого начала.

Уровень кортизола повышается из-за постоянного стресса в организме и делает его снижение практически невозможным.

"Если его концентрация слишком высока, гормон вызывает распад белка в крови и выброс глюкозы. В результате организм находится в состоянии боевой готовности — готов к действию в любой момент, чтобы быстро отреагировать на воспринимаемую опасность".

Восемь шагов к фигуре вашей мечты

1. Избавьтесь от мысли, что другие думают, что вы толстый

«Большинству людей все равно, как вы выглядите. Не давайте никому возможности влиять на вашу самооценку — вы сами себе самый большой критик, а также можете быть своим самым большим мотиватором».

2. Пусть прошлое останется в прошлом

«Вы не намеренно саботировали себя. Если бы вы могли сделать это лучше, вы бы это сделали. Важно то, что вы можете и хотите сделать сегодня».

3. Будьте добры к себе

4. Как здоровый образ жизни вписывается в вашу повседневную жизнь?

Проходите 10 000 шагов каждый день в течение 30 дней.

Выбирайте лестницу вместо лифта,

Делать две тренировки в неделю,

Съедайте большую порцию овощей с каждым приемом пищи

Пейте достаточно воды каждый день.

5. Делайте это шаг за шагом

6. Веселитесь

7. Найдите партнера для похудания или занятий спортом

«В сообществе легче, это интереснее и веселее. Вам не обязательно быть бойцом-одиночкой».

8. Оставайтесь с нами

Тело и психика идут рука об руку, как говорится: кризисные ситуации «бьют нас в живот», горе «разбивает сердце», а когда мы напуганы, «слова застревают в горле». Все идет нормально. Но причем здесь похудение?Похудение – цель многих людей. Многие люди хотят питаться более здоровой пищей.Однако только 20–30 процентам желающих похудеть удается навсегда снизить массу тела. Так почему же некоторые люди обречены на пожизненную диету, в то время как другие, кажется, остаются стройными без особых усилий?Помимо генетических аспектов, таких как обмен веществ, на индивидуальный успех в потере веса, в частности, влияет умственный настрой.Как объясняет Пономарева, наше внутреннее отношение к похудению и к себе влияет на то, что и сколько мы едим, а также определяет наше поведение при занятиях спортом. Успех в похудении во многом связан с тем, какой у нас образ самих себя.Эти факторы создают своего рода «самоисполняющееся пророчество». Поскольку люди склонны иметь модели и привычки, которые кажутся им «единственной истиной», они склонны идентифицировать себя с ними.Например, многие люди убеждены, что они полные, неспортивные и ленивые, и в соответствии со своими убеждениями придерживаются своего поведения, чтобы неуклонно восстанавливать знакомое им состояние.постоянный порочный круг. Если ваш собственный план «похудения» терпит неудачу снова и снова, каждая неудача будет наказываться гневом и дальнейшим обесцениванием себя. Вы снова отказываетесь от себя и возвращаетесь к старому поведению.Другая проблема: большинство людей считают потерю веса стрессом.Страх потерпеть неудачу и тем самым «обнаружить» свою предполагаемую недисциплинированность оказывает давление и обычно заканчивается по двум сценариям:Кортизол также известен как «гормон стресса» и вместе с другими веществами-мессенджерами регулирует углеводный, жировой и белковый обмен.Чтобы избежать постоянного цикла самосаботажа, Пономарева рекомендует восемь шагов, которые помогут вам похудеть.Не всегда думайте о том, что о вас могут подумать другие.Перестаньте винить себя и смотрите в будущее с оптимизмом. Закончите с тем, что было.Почувствуйте себя: как вы разговариваете сами с собой? Как выражает себя ваш внутренний критик? Осознайте свои негативные мысли и перепрограммируйте себя. Постарайтесь посмотреть на свое тело нейтрально и оценить его таким, какое оно есть – чудо природы. Что вы цените в себе?Постарайтесь совместить нынешнюю повседневную жизнь с новыми позитивными занятиями. Примеры этого:Постепенно вводите все больше и больше упражнений в свою повседневную жизнь. Поднимитесь по лестнице, выйдите из поезда на одну остановку раньше и оставшуюся часть пути пройдите пешком, гуляйте каждый вечер. Превратите это в игру, ища все больше и больше способов включить больше упражнений в повседневную жизнь.Простой, но еще более ценный совет: получайте удовольствие от того, что вы делаете. Не заставляйте себя делать то, что вам изначально не хочется делать. Сочетайте незнакомые новые занятия с уже существующими позитивными привычками. Вместо чтения на диване вы можете слушать книгу как радиоспектакль во время прогулки.Будь то в клубе или просто в паре: мотивируйте друг друга и оставайтесь верными своей деятельности. Это объединяет вас и привязывает к вашей деятельности.Наконец, самое важное ключевое слово: рутина. Установите определенные дни или время, когда вы занимаетесь своими делами.Ранее МедикФорум писал о боли в груди при стенокардии.

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