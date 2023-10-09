Диабет: тревожные признаки, которые часто принимают за безобидные состояния

«Вероятность того, что ваша зудящая кожа вызвана сухостью, это чувство покалывания связано с тем, что вы сидели в странной позе, а порез, который не заживает, вызван тем, что он слишком долго был покрыт пластырем. Однако это может быть не так», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Вероятность того, что ваша зудящая кожа вызвана сухостью, это чувство покалывания связано с тем, что вы сидели в странной позе, а порез, который не заживает, вызван тем, что он слишком долго был покрыт пластырем. Однако это может быть не так», - объясняет Гуреева.

1. Сухая, зудящая кожа

«Плохое кровообращение может вызвать сухость и зуд кожи, а причиной вполне может быть диабет».

2. Покалывание или онемение рук, ног или ступней

«Это блокирует отправку и получение сигналов мозгом к различным частям тела и обратно, вызывая онемение или чувство покалывания».

3. Порезы, которые не заживают

«Незаживающие язвы являются основной причиной ампутаций, связанных с диабетом».

Диабет часто называют тихим убийцей, потому что симптомы, которые он вызывает, не обязательно вызывают плохое самочувствие, что затрудняет идентификацию заболевания.По словам доктора, хотя повседневные проблемы с кожей, такие как зуд или порезы, могут быть вызваны простой царапиной или наложением пластыря, они также могут быть тревожными сигналами диабета.К счастью, врач поделился, как распознать эти менее известные признаки уровня сахара в крови.К счастью, врач поделился, как распознать эти менее известные признаки уровня сахара в крови.Хронический высокий уровень сахара в крови влияет на кровообращение, повреждая оболочку мелких кровеносных сосудов, что затрудняет кровообращение.Кроме того, доктор Нарайанан рекомендовал обращать внимание на ненормальные ощущения, такие как зуд, который трудно обнаружить и который не проходит, поскольку он может быть связан с повреждением нервов из-за хронического диабета.Со временем нарушение кровообращения и изменения в том, как ваши клетки получают кислород и питательные вещества, могут вызвать повреждение нервов.Вызывает тревогу то, что ранняя диагностика этой проблемы «жизненно важна», поскольку, как только нервы повреждены, они не могут восстановиться самостоятельно, предупредила врач.Поврежденные кровеносные сосуды также могут привести к медленному заживлению ран и увеличению риска заражения.Хотя незаживающие порезы доставляют дискомфорт, врач предупредил, что «наиболее тревожными» являются язвы на стопах.Язвы диабетической стопы предшествуют более чем 80 процентам ампутаций.Хотя эти проблемы являются лишь тремя, менее известными симптомами диабета, существует гораздо больше скрытых признаков.К счастью, один простой диагностический анализ крови, проведенный либо у вашего терапевта, либо в виде теста из пальца, проведенного дома, может выявить заболевание до того, как появятся какие-либо симптомы.Совет врача относительно признаков диабета прозвучал после того, как последний анализ Лондонской медицинской лаборатории показал, что у одного миллиона человек в Великобритании, вероятно, есть невыявленный диабет.Ранее МедикФорум писал о пользе пробиотиков и клечатки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.