Врач Гуреева: зуд между ягодицами может быть признаком диабета

«Хотя многие люди не говорят открыто об этом симптоме — обычно из-за страха смущения — зуд ягодиц очень распространен и может быть признаком чего-то столь же простого, как то, что вы ели ночью. до или так же сложно, как инфекция», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Диабет

Диета

"Острая пища, цитрусовые и молочные продукты могут спровоцировать расчесывание".

Стресс и тревога

Хотя кожный зуд никогда не бывает приятным, есть одна область, которая может быть особенно неприятной. Если вас поразило дно, которое вы просто не можете перестать чесать, врач призвал вас открыться и не игнорировать этот знак.Говорить об этой частной зоне может показаться неудобным, но ваш врач, несомненно, «все это уже слышал».К сожалению, это также может быть предупреждающим признаком серьезного заболевания.Врач объяснил, что диабет, особенно в сочетании с плохим кровообращением, которое часто идет рука об руку с этим заболеванием, может вызвать неприятный зуд в области ягодиц.которые заставляют вас чувствовать себя плохо, оставляя многих людей не подозревающими о болезни.Хотя зуд внизу может указывать на уровень сахара в крови, доктор добавила, что причина может быть такой же простой, как и ваша диета. То, что вы едите, может раздражать ваш ягодицы и даже усугублять существующий зуд.Кроме того, в этом могут быть виноваты напитки, которые приводят к обезвоживанию и проблемам с кишечником, такие как кофе, алкоголь и газированные напитки.По словам врача, последние проблемы, которые могут быть причиной зуда в попе, — это стресс и тревога. К счастью, могут помочь такие методы, как упражнения, сон, медитация и методы преодоления трудностей.Ранее МедикФорум писал о пользе шпината.

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