Врач Протасов: калий и магний в повседневном рационе снижают риск болезней сердца

«Продукты с калием нормализуют артериальное давление. Обратите внимание на фасоль, орехи, горох, шпинат, капусту, бананы, финики», - сообщил Протасов аif.ru.

«Магнием богаты шпинат, бобовые, орехи, семена, цельнозерновые продукты», - подсказал специалист.

«Не забывайте, что много натрия содержится в хлебе, беконе, попкорне, соевом соусе, бульонных кубиках. Контролируйте количество этих продуктов и реже добавляйте соль в блюда», - поделился врач.

Врач Протасов рассказал о тех привычках и действиях, благодаря которым укрепляется здоровье сосудистой системы, снижается риск болезней сердца. В частности, этому способствует присутствие в повседневном рационе таких микроэлементов как калий и магний.Что касается магния, врач объяснил, что он играет роль кофактора, то есть активатора ферментной деятельности в организме. Следствием этого становится в том числе нормализация кровяного давления, сердечного ритма.Для снижения риска болезней сердца медик также порекомендовал сокращать количество употребляемых продуктов, которые содержат добавленные сахара. В первую очередь, речь идет об обработанных продуктах, разнообразных десертных изделиях готового производства и выпечке. С их присутствием в повседневном рационе тесно связана подверженность организма гипертонии и кардиометаболическим рискам, заявил эксперт.Другая приправа, которую всем взрослым людям нужно ест меньше, – это соль. Чем ее больше в повседневном рационе, тем выше нагрузка на сердце, предостерег специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что состоянию сердца могут вредить неправильно используемые сосудосуживающие капли.

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