Врач Воронов назвал ошибку многих россиян в лечении ОРВИ

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лечение ОРВИ

Врач-отоневролог Виктор Воронов: стремление как можно быстрее сбить температуру является распространенной ошибкой россиян в лечении гриппа и других ОРВИ.

Врач Воронов высказался о том, что многие россияне, заболев, стремятся как можно быстрее восстановить здоровье с помощью лекарств, и это является ошибкой. При столкновении с инфекцией организму нужно дать время для самостоятельной борьбы с ее возбудителем и выработки иммунитета.

В частности, медик посоветовал не спешить сбивать температуру, если она не достигает критических значений.

«Многие сбивают не очень высокую температуру: размешивают пакетик лекарственного средства, выпивают – и бегом на работу. Некоторые в таком режиме проводят несколько дней», - указал Воронов на опасную ошибку телеканалу «Санкт-Петербург».

Специалист подчеркнул: если температура тела взрослого человека с ОРВИ не достигает 38,5 градусов, сбивать ее не нужно. То же правило действует в отношении пожилых людей и детей, только в их случае нужно ориентироваться на показатель 38 градусов.

«Температура – это наш иммунитет. Неправильно сбив температуру, мы приобретаем дальнейшие осложнения», - предостерег эксперт.

Воронов добавил, что при появлении высокой температуры, слабости, жара и головной боли не следует самостоятельно использовать препараты с парацетамолом – в такой ситуации правильнее всего будет обратиться к врачу.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при простуде не следует употреблять в пищу молочные продукты.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Виктор Воронов
Виктор Воронов
Здоровье
врач-отоневролог
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Теги : лечение ОРВИ, ошибки в лечении, Виктор Воронов
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Врач Воронов назвал ошибку многих россиян в лечении ОРВИ