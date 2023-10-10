7 вещей, которые вы никогда не должны делать в душе - вредно для кожи
Регулярное принятие душа – неотъемлемая часть повседневной жизни. Но знаете ли вы, что во время принятия душа можно сделать некоторые ошибки? Здесь вы можете узнать какие именно.
Горячая вода льется тебе в лицо. Пар запотевает зеркала и окна. Вы хотели бы остаться под теплым душем по утрам. Но как бы приятно и расслабляюще это ни было, не стоит проводить вечность в душе — или, по крайней мере, обращать внимание на семь вещей, которые мы до сих пор там сделали неправильно.
Не принимайте слишком долгий или горячий душ
"Это может быть очень приятно, но слишком теплая вода удаляет с кожи естественные жиры и сушит кожу", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.
Поэтому рекомендуется использовать теплую воду. И, даже если остановиться сложно, через пять-десять минут вы будете тщательно очищены и вам следует закрыть кран.
Не намыливайте все тело
Здесь также возникает проблема пересыхания кожи.
"При намыливании лучше сконцентрироваться только на жирных и неприятных запахах участках тела, то есть на лице, подмышках, ягодицах и ступнях", - советует Гольдин.
Не меняйте губку для душа регулярно
Тряпки для душа или губки являются настоящими очагами размножения бактерий и могут вызвать кожные заболевания. Поэтому тряпки следует выносить из душа, чтобы они высохли. И очень важно: часто стирайте при температуре не ниже 60 градусов.
Не используйте ароматизированный гель для душа
"Гели для душа с искусственными ароматизаторами часто лишают кожу влаги, что может привести к зуду и шелушению кожи".
Поэтому лучше использовать гель для душа без ароматизаторов.
Не брейтесь в душе
Хоть это и удобно, но в душе бриться не придется.
"Из-за этого лезвия затупляются, что, в свою очередь, может привести к покраснению и раздражению", - объясняет дерматолог Гольдин.
Не используйте слишком много шампуня и кондиционера
Во-первых: шампунь касается только линии роста волос, кондиционер втирается по длине. А шампунь можно разбавить небольшим количеством воды. С одной стороны, он бережнее воздействует на волосы, но с другой – вы экономите на шампуне.
Не трите кожу и волосы насухо
Когда отключают воду, мы склонны сразу же вытираться полотенцем. Однако влажная кожа очень чувствительна.
"Лучше всего аккуратно вытереться насухо".
Лучший способ сохранить кожный барьер — это выбрать правильное очищающее средство, которое не будет стирать кожу, а затем увлажнять ее, чтобы запечатать ее.
"В эффективных увлажняющих кремах используются увлажнители для впитывания влаги, смягчающие средства для разглаживания поверхности и придания шелковистости, а также окклюзионные вещества для удержания влаги".
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