7 вещей, которые вы никогда не должны делать в душе - вредно для кожи

Не принимайте слишком долгий или горячий душ

"Это может быть очень приятно, но слишком теплая вода удаляет с кожи естественные жиры и сушит кожу", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

Не намыливайте все тело

"При намыливании лучше сконцентрироваться только на жирных и неприятных запахах участках тела, то есть на лице, подмышках, ягодицах и ступнях", - советует Гольдин.

Не меняйте губку для душа регулярно

Не используйте ароматизированный гель для душа

"Гели для душа с искусственными ароматизаторами часто лишают кожу влаги, что может привести к зуду и шелушению кожи".

Не брейтесь в душе

"Из-за этого лезвия затупляются, что, в свою очередь, может привести к покраснению и раздражению", - объясняет дерматолог Гольдин.

Не используйте слишком много шампуня и кондиционера

Не трите кожу и волосы насухо

"Лучше всего аккуратно вытереться насухо".

"В эффективных увлажняющих кремах используются увлажнители для впитывания влаги, смягчающие средства для разглаживания поверхности и придания шелковистости, а также окклюзионные вещества для удержания влаги".

Горячая вода льется тебе в лицо. Пар запотевает зеркала и окна. Вы хотели бы остаться под теплым душем по утрам. Но как бы приятно и расслабляюще это ни было, не стоит проводить вечность в душе — или, по крайней мере, обращать внимание на семь вещей, которые мы до сих пор там сделали неправильно.Поэтому рекомендуется использовать теплую воду. И, даже если остановиться сложно, через пять-десять минут вы будете тщательно очищены и вам следует закрыть кран.Здесь также возникает проблема пересыхания кожи.Тряпки для душа или губки являются настоящими очагами размножения бактерий и могут вызвать кожные заболевания. Поэтому тряпки следует выносить из душа, чтобы они высохли. И очень важно: часто стирайте при температуре не ниже 60 градусов.Поэтому лучше использовать гель для душа без ароматизаторов.Хоть это и удобно, но в душе бриться не придется.Во-первых: шампунь касается только линии роста волос, кондиционер втирается по длине. А шампунь можно разбавить небольшим количеством воды. С одной стороны, он бережнее воздействует на волосы, но с другой – вы экономите на шампуне.Когда отключают воду, мы склонны сразу же вытираться полотенцем. Однако влажная кожа очень чувствительна.Лучший способ сохранить кожный барьер — это выбрать правильное очищающее средство, которое не будет стирать кожу, а затем увлажнять ее, чтобы запечатать ее.Ранее МедикФорум писал о пользе клетчатки и пробиотиков для очищения организма от токсинов.

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