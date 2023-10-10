Врач Зеленкова-Захарчук указала на связь переедания с тревожностью и депрессией

«Переедание – это маска, за которой скрываются тревожность и депрессия», - отметила она в комментарии KP.Ru.

«Снижение интереса к физическим нагрузкам – это признак апатии и ангедонии, и требует комплексного лечения, - констатировала врач.

Наблюдения многих специалистов говорят, что нарушение пищевого поведения, связанное с бесконтрольным перееданием, является сегодня одной из актуальных медицинских проблем. Врач Зеленкова-Захарчук указала на связь переедания, ведущего к ожирению, с тревожностью и депрессией.Зеленкова-Захарчук добавила, что для решения проблемы переедания важно, чтобы человек был настроен на следование определенному образу жизни, некоторым правилам питания и регулярную физическую активность. Когда рутинный стресс вызывает усиление тревоги и негативных эмоций, эффективно справляться с этим помогают именно физические упражнения. Отсутствие необходимых физических нагрузок способствует усилению напряжения, и способом справиться с этим становится переедание. Если человек апатичен и стремится к малоподвижности, не проявляет никакого интереса к упражнениям, нагрузкам, прогулкам, – он с большой вероятностью может быть подвержен ангедонии.Медик уточнила, что при терапии расстройств, в связи с которыми возникает тяга к калорийным продуктам и переедание, может понадобиться прием антидепрессантов, работа с психотерапевтом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как узнать о наличии лишнего висцерального жира, во многом опасного для здоровья.

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