Врач Зеленкова-Захарчук указала на связь переедания с тревожностью и депрессией
По словам врача-психотерапевта, психиатра Татьяны Зеленковой-Захарчук, за апатией, малоподвижностью, перееданием и лишним весом часто скрываются психические и психологические проблемы.
Наблюдения многих специалистов говорят, что нарушение пищевого поведения, связанное с бесконтрольным перееданием, является сегодня одной из актуальных медицинских проблем. Врач Зеленкова-Захарчук указала на связь переедания, ведущего к ожирению, с тревожностью и депрессией.
«Переедание – это маска, за которой скрываются тревожность и депрессия», - отметила она в комментарии KP.Ru.
Зеленкова-Захарчук добавила, что для решения проблемы переедания важно, чтобы человек был настроен на следование определенному образу жизни, некоторым правилам питания и регулярную физическую активность. Когда рутинный стресс вызывает усиление тревоги и негативных эмоций, эффективно справляться с этим помогают именно физические упражнения. Отсутствие необходимых физических нагрузок способствует усилению напряжения, и способом справиться с этим становится переедание. Если человек апатичен и стремится к малоподвижности, не проявляет никакого интереса к упражнениям, нагрузкам, прогулкам, – он с большой вероятностью может быть подвержен ангедонии.
«Снижение интереса к физическим нагрузкам – это признак апатии и ангедонии, и требует комплексного лечения, - констатировала врач.
Медик уточнила, что при терапии расстройств, в связи с которыми возникает тяга к калорийным продуктам и переедание, может понадобиться прием антидепрессантов, работа с психотерапевтом.
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Татьяна Зеленкова-Захарчук
Здоровье
врач-психотерапевт и психиатр консультативно-диагностического цента ГНЦ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России
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