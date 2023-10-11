Нарколог Кизицкий рассказал, чем опасно возвращение к выпивке после кодировки

«В мире существует всего два препарата для кодировки от алкогольной зависимости».

«В зависимости от качества и количества выпитого, дело может дойти и до летального исхода», – заявил Кизицкий.

«Ни один, ни второй препарат не используются так часто, как кажется. Большая часть всех кодировок – это плацебо-препарат и когнитивно-поведенческая терапия, то есть введение лекарства лишь имитируется», - поделился он.

Психиатр-нарколог Кизицкий проинформировал:В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил , что под действием одного из них, дисульфирама, происходит блокировка выработки ферментов печени, позволяющих расщеплять спиртные напитки. Возвращение к выпивке после кодировки им приведет к тому, что негативные симптомы, возникающие из-за интоксикации алкоголем, будут проявляться с большей силой. Алкоголь в этом случае становится для организма более токсичным.Также психиатр-нарколог рассказал, чем опасно возвращение к выпивке после кодировки другим препаратом, налтрексоном. Его использование воздействует на те области мозга, которые в своих реакциях на алкоголь способствуют появлению приятных эмоций, эйфории. Если человек вновь начинает употреблять спиртные напитки несмотря на кодировку налтрексоном, он рискует заполучить депрессивное расстройство, предостерег эксперт..Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают нормализовать работу печени.

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