Нарколог Кизицкий рассказал, чем опасно возвращение к выпивке после кодировки
Нарколог Ивери Кизицкий: в худшем случае выпивка после кодировки от алкоголизма может довести до летального исхода.
Психиатр-нарколог Кизицкий проинформировал:
«В мире существует всего два препарата для кодировки от алкогольной зависимости».
В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что под действием одного из них, дисульфирама, происходит блокировка выработки ферментов печени, позволяющих расщеплять спиртные напитки. Возвращение к выпивке после кодировки им приведет к тому, что негативные симптомы, возникающие из-за интоксикации алкоголем, будут проявляться с большей силой. Алкоголь в этом случае становится для организма более токсичным.
«В зависимости от качества и количества выпитого, дело может дойти и до летального исхода», – заявил Кизицкий.
Также психиатр-нарколог рассказал, чем опасно возвращение к выпивке после кодировки другим препаратом, налтрексоном. Его использование воздействует на те области мозга, которые в своих реакциях на алкоголь способствуют появлению приятных эмоций, эйфории. Если человек вновь начинает употреблять спиртные напитки несмотря на кодировку налтрексоном, он рискует заполучить депрессивное расстройство, предостерег эксперт..
«Ни один, ни второй препарат не используются так часто, как кажется. Большая часть всех кодировок – это плацебо-препарат и когнитивно-поведенческая терапия, то есть введение лекарства лишь имитируется», - поделился он.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают нормализовать работу печени.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ивери Кизицкий
Здоровье
психиатр-нарколог
Оставить комментарий