Врач Буеверов: фруктоза способствует ожирению и воспалению печени

«Когда фруктозы много, через цепочку реакций она превращается в жир. Это вызывает стеатоз – ожирение печени. Такой эффект фруктозы гораздо сильнее, чем у других сахаров. В итоге развивается метаболический синдром, включающий ожирение, диабет и гипертонию», - предупредил медик.

Иногда на продуктовой упаковке можно прочесть о содержании фруктозы – этот сахарозаменитель когда-то считался полезным для диабетиков. Дело в том, что фруктоза не вызывает активной выработки инсулина, и ее в свое время стали охотно использовать для производства продуктов из сегмента здорового питания или диетических сладостей.Однако сегодня уже имеются данные о том, что использование фруктозы ведет к повышению в крови концентрации мочевой кислоты, и это может стать фактором развития опасных состояний (например, таких как подагра, гипертония, атеросклероз). Увлеченность фруктозой ухудшает состояние сосудов, провоцируя их быстрое старение.Врач Буеверов сообщил в разговоре с «АиФ», что помимо сосудистой системы от регулярного присутствия в рационе фруктозы страдает также печень. По словам Буеверова, фруктоза гораздо быстрее других видов сахара способствует ожирению органа.Врач добавил, что дополнительно при употреблении фруктозы повышается риск воспаления печени. В свою очередь, с поражением печени связана склонность человека к тяжелым состояниям, включая инфаркты и инсульты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление некоторых продуктов влияет на склонность к раку поджелудочной железы.

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