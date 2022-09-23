Почему фруктоза может быть опасной для здоровья: врач Кидрянкина

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фруктоза

Не следует думать, что фруктоза лучше сахара, ее потребление связано с риском развития многих опасных нарушений в организме, включая подверженность висцеральном ожирению, – предупредила врач Наталия Кидрянкина.

Многие люди ошибочно полагают, что фруктоза является более «диетической» чем сахар, однако это не так, заявила медик в интервью «Ленте.ру». Кидрянкина подчеркнула, что замена сахара фруктозой не отменяет тех опасностей для здоровья, которые ассоциируются с избыточным потреблением сладкого.

«На фруктозу не реагируют гормоны инсулин и лептин, из-за чего раньше считалось, что фруктоза безопаснее и ее можно использовать пациентам с сахарным диабетом. Сейчас врачи ушли от этой точки зрения. Чрезмерное потребление фруктозы очень опасно», - рассказала медик.

Наталия Кидрянкина добавила, что фруктоза и глюкоза, метаболизируясь, по-разному проникают в клетки организма. Глюкозу «сопровождает» выделяемый гормон инсулин, тогда как фруктоза проникает в клетки самостоятельно, без проводника. При этом фруктоза обладает свойством влиять на микрофлору кишечника, вызывать нарушение желудочно-кишечной стенки, повышая риск ее проницаемости. Вследствие этого в кровоток могут проникать нежелательные, потенциально токсичные и опасные компоненты, возбудители воспаления.

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«Кроме того, чрезмерное потребление фруктозы способствует накоплению, отложению висцерального жира, повышению триглицеридов, повышению уровня мочевой кислоты», - добавила медработник.

Кидрянкина заметила, что опаснее всего употреблять фруктозу в виде подсластителя. Увлеченность этим типом сахара вполне способна стать причиной неалкогольного стеатоза – ожирения печени. 

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые фрукты и ягоды могут препятствовать возникновению морщин.
Наталия Кидрянкина
Наталия Кидрянкина
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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