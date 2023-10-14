Настоящий суперпродукт: врач объясняет почему семена льна так полезны для здоровья

Семь причин с этого момента есть льняное семя каждый день

1. Семена льна — настоящие наполнители

"Это надолго сохраняет чувство сытости и предотвращает тягу к еде, а также стимулирует пищеварение. Увеличение объема оказывает давление на стенку кишечника и заставляет ее двигаться", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

2. Семена льна обладают противовоспалительным действием

"Эти вещества регулируют воспалительные процессы и могут даже снизить риск развития рака, поскольку снижают готовность раковых клеток делиться".

3. Защитите слизистые оболочки

"Слизь семян образует защитный слой на слизистых оболочках желудка и кишечника".

4. Семена льна полезны для здоровья сердца

5. Семена льна делают кожу красивой

"Льняное семя стимулирует выработку коллагена в организме – и это оптимизирует цвет лица. Они также могут уменьшить задержку воды".

6. Семена льна содержат магний

7. Богат белком

"Высокое содержание белка поддерживает наращивание мышечной массы и вашу иммунную систему. Высококачественные аминокислоты и белки положительно влияют на организм".

Вот сколько семян льна вам нужно каждый день

"Они также обладают слабительными свойствами. Вот почему не следует употреблять более одной столовой ложки в день. Это около 20 грамм".

Дробленое или цельное льняное семя? Это лучше для тела

"Льняное масло не только имеет прекрасный вкус в салатах, но и обладает всеми преимуществами льняных семян. Употребление одной столовой ложки льняного масла в день заменяет 20 граммов льняного семени".

Семена льна являются популярной начинкой для мюсли и йогурта, а также часто используются в выпечке. Мелкие зерна не только приятны на вкус, но и очень полезны для здоровья.Особые слизистые клетки льняного семени могут впитывать огромное количество воды. Это приводит к тому, что семена увеличиваются в желудочно-кишечном тракте в четыре-восемь раз.чрезмерное употребление льняного семени может иметь слабительный эффект.Семена льна содержат очень высокую долю жирных кислот омега-3, лигнанов (растительных ингредиентов, которые имеют эффект, аналогичный гормону эстрогену) и клетчатки.При запорах и воспалениях в желудочно-кишечном тракте льняное семя может облегчить симптомы.Семена льна содержат полезные жиры, такие как жирные кислоты омега-3. Они оказывают положительное влияние на здоровье сердца, а также могут помочь при повышенном кровяном давлении.Лигнаны, содержащиеся в льняном семени, балансируют гормональные колебания. Они могут обеспечить более чистуюМагний важен для мышц, костей и нервной системы, а также содержится в льняном семени. Всего 20 граммов льняного семени могут снизить усталость.Семена льна важны в диете для наращивания мышечной массы. В 100 граммах льняного семени содержится 28,8 граммов белков. Таким образом, семена льна способствуют поддержанию и наращиванию мышечной массы.Семена льна имеют довольно высокую жирность.Чтобы семена проявили свой полный эффект, следует пить достаточное количество воды или несладких напитков перед употреблением и в течение дня. Слишком мало жидкости может вызвать слипание слизистой оболочки кишечника и привести к запору.Чтобы получить полезный завтрак, просто добавьте в мюсли ложку льняного семени.Измельченные семена льна действуют лучше, чем цельные, лучше всего растолочь их в ступке незадолго до употребления.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые нужно есть перед сном.

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