Черника, овсянка, цитрусовые: популярные продукты защищают от рака
Растительные продукты содержат много полезных питательных веществ и, следовательно, приносят организму много пользы для здоровья. Испанское исследование показывает, что некоторые продукты могут даже снизить риск рака молочной железы.
Существует множество различных способов снизить риск возникновения некоторых заболеваний на ранней стадии.
"Как показывает исследование испанских ученых, регулярное употребление кофе, фруктов и овощей также может иметь такой положительный эффект и даже помочь снизить риск рака молочной железы", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Влияние фенольной кислоты на рак молочной железы
В ходе исследования ученые изучили связь между фенольной кислотой и раком молочной железы у 11 028 женщин.
Фенольная кислота — это соединение, которое содержится в различных растительных продуктах, включая цельнозерновые, чернику, цитрусовые, овес и рис.
Все испытуемые были обследованы на предмет потребления фенольной кислоты в среднем в течение двенадцати лет. За это время исследователи обнаружили 101 случай рака молочной железы среди испытуемых.
Чтобы определить, сколько фенольной кислоты они потребляли, женщины ответили на вопросник о том, как часто они едят 136 различных продуктов. Затем ученые сравнили эту информацию с базой данных, содержащей информацию о содержании фенольной кислоты в каждом отдельном продукте.
Многие продукты могут предотвратить рак молочной железы
Исследователи обнаружили, что многие продукты могут защитить от риска развития рака молочной железы в постменопаузе благодаря содержащимся в них ингредиентам.
"Женщины, потребляющие наибольшее количество гидроксикоричной кислоты (природной формы фенольной кислоты), на 62 процента реже страдают от рака молочной железы, чем те, кто потребляет наименьшее ее количество", - комментирует исследование врач-онколог.
Среди различных типов гидроксикоричных кислот хлорогеновые кислоты, в частности, оказались наиболее эффективными в снижении риска. Их много во фруктах и овощах, а также в кофе.
"Потребление здоровой растительной пищи может быть полезно не только для вашей фигуры, но и для общего состояния здоровья".
Другие советы по питанию для профилактики рака
Чтобы снизить риск развития многих видов рака, а также других серьезных заболеваний, постарайтесь построить свой рацион на основе разнообразных богатых антиоксидантами фруктов и овощей, орехов, бобов, цельнозерновых продуктов и полезных жиров.
"В то же время постарайтесь ограничить количество потребляемых обработанных и жареных продуктов, вредных жиров, сахара и рафинированных углеводов", - советует Воробьев.
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