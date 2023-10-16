Черника, овсянка, цитрусовые: популярные продукты защищают от рака

"Как показывает исследование испанских ученых, регулярное употребление кофе, фруктов и овощей также может иметь такой положительный эффект и даже помочь снизить риск рака молочной железы", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Влияние фенольной кислоты на рак молочной железы

Многие продукты могут предотвратить рак молочной железы

"Женщины, потребляющие наибольшее количество гидроксикоричной кислоты (природной формы фенольной кислоты), на 62 процента реже страдают от рака молочной железы, чем те, кто потребляет наименьшее ее количество", - комментирует исследование врач-онколог.

"Потребление здоровой растительной пищи может быть полезно не только для вашей фигуры, но и для общего состояния здоровья".

Другие советы по питанию для профилактики рака

"В то же время постарайтесь ограничить количество потребляемых обработанных и жареных продуктов, вредных жиров, сахара и рафинированных углеводов", - советует Воробьев.

Существует множество различных способов снизить риск возникновения некоторых заболеваний на ранней стадии.В ходе исследования ученые изучили связь между фенольной кислотой и раком молочной железы у 11 028 женщин.Фенольная кислота — это соединение, которое содержится в различных растительных продуктах, включая цельнозерновые, чернику, цитрусовые, овес и рис.Все испытуемые были обследованы на предмет потребления фенольной кислоты в среднем в течение двенадцати лет. За это время исследователи обнаружили 101 случай рака молочной железы среди испытуемых.Чтобы определить, сколько фенольной кислоты они потребляли, женщины ответили на вопросник о том, как часто они едят 136 различных продуктов. Затем ученые сравнили эту информацию с базой данных, содержащей информацию о содержании фенольной кислоты в каждом отдельном продукте.Исследователи обнаружили, что многие продукты могут защитить от риска развития рака молочной железы в постменопаузе благодаря содержащимся в них ингредиентам.Среди различных типов гидроксикоричных кислот хлорогеновые кислоты, в частности, оказались наиболее эффективными в снижении риска. Их много во фруктах и овощах, а также в кофе.Чтобы снизить риск развития многих видов рака, а также других серьезных заболеваний, постарайтесь построить свой рацион на основе разнообразных богатых антиоксидантами фруктов и овощей, орехов, бобов, цельнозерновых продуктов и полезных жиров.Ранее МедикФорум писал о том, что нехарактерное для человека поведение может возникать при инсульте.

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