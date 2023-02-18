Молоко повышает риск развития рака груди - онколог Воробьев

«Несмотря на то, что некоторые продукты животного происхождения, такие как молочные продукты, считаются полезными для здоровья, несмотря на связанную с этим обработку, эти продукты не обеспечивают такой же уровень защиты от рака. На самом деле неизменно связано с повышенным риском рака простаты и может увеличить риск рака молочной железы», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Рак молочной железы

«Не было обнаружено четкой связи между соевыми продуктами и раком молочной железы, независимо от молочных продуктов. Более высокое потребление молочных калорий и молочного молока было связано с коэффициентом опасности (HR) 1,22 соответственно, при сравнении 90-го и 10-го процентилей потребления. Полножирное и обезжиренное молоко дали одинаковые результаты. Никаких важных ассоциаций с сыром и йогуртом отмечено не было».

Наша диета играет огромную роль в нашем здоровье и благополучии. Широко признано, что определенные продукты могут повышать риск возникновения определенных проблем, таких как насыщенные жиры и связь с высоким уровнем холестерина. Тем не менее, есть один напиток, который, как было показано, увеличивает риск рака груди и простаты.В исследовании рассматривалась связь между молоком и раком молочной железы. В рамках исследования команда рассмотрела данные о более чем 52 700 североамериканских женщинах, у которых изначально не было рака.Они заполнили анкеты о частоте приема пищи, и более 1000 человек заполнили шесть отзывов о питании за 24 часа — быструю анкету о последних 24 часах.За участниками наблюдали в течение восьми лет с отмеченным диагнозом рака молочной железы. За это время было зарегистрировано 1057 новых случаев рака молочной железы. Затем исследователи обнаружили связь между потребляемыми определенными продуктами и уровнем заболеваемости.Более высокое потребление молочного молока было связано с повышенным риском рака молочной железы с поправкой на потребление сои. К текущим рекомендациям по потреблению молочного молока можно относиться с некоторой осторожностью.Ранее МедикФорум писал о признаках сердечной недостаточности.

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