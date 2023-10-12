Врач Демьяновская: нехарактерное для человека поведение может возникать при инсульте

«Об инсульте может свидетельствовать то, что у человека появляются несвойственные ему дурашливость, агрессия, неряшливость, или же чрезмерная апатичность и безвольность», - поделилась Демьяновская с Life.ru.

«Чтобы распознать инсульт, можно попросить человека улыбнуться или одновременно поднять руки. Если у человека инсульт, его улыбка будет кривой, он не сможет поднять руки», - объяснила врач.

Врач Демьяновская проинформировала о том, что при инсульте можно наблюдать нехарактерное для человека поведение – например, сопряженное с чрезмерной эмоциональностью, страхом, паникой или же, наоборот, с прекращением реакций.Медик добавила, что патологические процессы, затрагивающие работу нервной и сосудистой систем во время инсульта, могут вызывать состояние прострации – у пострадавшего нарушается нормальное восприятие времени и пространства. Кроме того, возникает слабость, нарушаются координация и баланс тела. В результате может возникать обманчивое ощущение, что человек с инсультом не болен, а пьян.Демьяновская добавила, что в своем нетипичном виде инсульт часто проявляется в молодом возрасте, у людей около 40 лет и старше.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут указывать на существующий у человека кардионевроз.

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