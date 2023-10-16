Уролог Сосновский: неприятные ощущения в промежности бывают связаны с анальной онкологией
Врач-уролог Станислав Сосновский: на возникающие в промежности дискомфортные, неприятные или даже болевые ощущения в промежности могут жаловаться и мужчины, и женщины.
По словам уролога Сосновского, появление неприятных ощущений в промежности является частой проблемой.
«Болевые ощущения могут провоцироваться как серьезными инфекционными и соматическими заболеваниями, так и различными травмами», - заявил специалист в беседе с порталом «Доктор Питер».
Врач перечислил наиболее часто встречающиеся причины неприятных ощущений или болезненности в промежности: геморрой;
проктит;
- анальные трещины;
- абсцесс прямой кишки;
- герпес гениталий.
«Возникновение дискомфорта или боли в паховой области не должно оставаться без внимания специалистов», - констатировал уролог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что половые инфекции могут быть причиной суставных патологий.
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Станислав Сосновский
Здоровье
уролог-андролог, кандидат медицинских наук
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