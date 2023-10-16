«Болевые ощущения могут провоцироваться как серьезными инфекционными и соматическими заболеваниями, так и различными травмами», - заявил специалист в беседе с порталом «Доктор Питер».

анальные трещины;

абсцесс прямой кишки;

герпес гениталий.

«Возникновение дискомфорта или боли в паховой области не должно оставаться без внимания специалистов», - констатировал уролог.

По словам уролога Сосновского, появление неприятных ощущений в промежности является частой проблемой.Врач перечислил наиболее часто встречающиеся причины неприятных ощущений или болезненности в промежности: геморрой;проктит;Кроме того, добавил уролог Сосновский: неприятные ощущения в промежности бывают связаны с анальной онкологией, молочницей и другими инфекциями, передающимися половым путем. Как и с нервными расстройствами или травмами, ушибами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что половые инфекции могут быть причиной суставных патологий.

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