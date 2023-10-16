Уролог Сосновский: неприятные ощущения в промежности бывают связаны с анальной онкологией

137 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/front-view-man-dealing-with-std_28694276.htm#query=urinary%20incontinence&position=12&from_view=search&track=ais
боль в паху

Врач-уролог Станислав Сосновский: на возникающие в промежности дискомфортные, неприятные или даже болевые ощущения в промежности могут жаловаться и мужчины, и женщины.

По словам уролога Сосновского, появление неприятных ощущений в промежности является частой проблемой.

«Болевые ощущения могут провоцироваться как серьезными инфекционными и соматическими заболеваниями, так и различными травмами», - заявил специалист в беседе с порталом «Доктор Питер».

Врач перечислил наиболее часто встречающиеся причины неприятных ощущений или болезненности в промежности: геморрой;
проктит;
  • анальные трещины;
  • абсцесс прямой кишки;
  • герпес гениталий.
Кроме того, добавил уролог Сосновский: неприятные ощущения в промежности бывают связаны с анальной онкологией, молочницей и другими инфекциями, передающимися половым путем. Как и с нервными расстройствами или травмами, ушибами.

«Возникновение дискомфорта или боли в паховой области не должно оставаться без внимания специалистов», - констатировал уролог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что половые инфекции могут быть причиной суставных патологий.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Станислав Сосновский
Станислав Сосновский
Здоровье
уролог-андролог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Боль при выделении стула: объясняющие возможные причины
Уролог рассказал, как езда на велосипеде влияет на потенцию
«Мужской» рак: уролог называет четыре симптома, которые нельзя игнорировать
Теги : половые органы, причины боли, Станислав Сосновский