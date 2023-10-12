Врач Гандельман: половые инфекции ведут к разрушению суставов

«Каждые 5 килограммов лишнего веса могут увеличить нагрузку на сустав при движении до 30 килограммов. У женщин с повышенным весом в 4 раза чаще развивается поражение суставов, у мужчин – в 5 раз», - предупредил медик.

Проблемы с суставами сопровождаются симптомами, которые фактически лишают человека возможности нормально двигаться, не считая того, что он может страдать от боли. При серьезных суставных патологиях возникает необходимость проведения операций, протезирования.Кардиолог Гандельман отметил, что заботиться о суставах необходимо с молодых лет. Одной из распространенных причин их плохого состояния является лишний вес – чем значительнее его излишек и чем дольше человек живет с лишним весом, тем существеннее могут пострадать суставы.Хождение на каблуках тоже ведет к разрушению суставов. Гандельман пояснил, что в этом случае смещается точка опоры ступни, происходит неблагоприятное изменение осанки с увеличением нагрузки на позвоночник. Как следствие, может развиться плоскостопие со смещением большого пальца и выпиранием косточки.Кроме того, к разрушению тканей суставов ведут приобретаемые людьми на протяжении жизни половые инфекции. В организм при этом проникают возбудители воспаления, которому поддаются как костные структуры, так и хрящи, оболочки суставов. Такие инфекции нередко принимают форму хронических состояний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать из-за сидячей работы.

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