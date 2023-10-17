Врач назвал 13 симптомов, которые нельзя игнорировать - могут сигнализировать о раке

«Изменения текстуры и тона кожи следует отслеживать и проверять. Если определенная область начинает менять цвет (чаще всего становясь красной, коричневой или черной) или если вы видите приподнятые шишки, это может быть признаком рака кожи. Необъяснимая потеря веса, боль в животе или изменение стула могут быть признаками того, что с вашим желудочно-кишечным трактом что-то не так. Также следует проверить кровь в моче или кале», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Новый кашель, одышка или дыхание могут быть признаком рака легких, а боль в костях (особенно в бедрах и спине) — это признаки того, что там может быть рак», — сказал он.

«Эти вещи не всегда легко заметить, и их можно объяснить стрессом или факторами образа жизни, но важно прислушиваться к своему телу и людям вокруг вас, которые иногда замечают, если вы кажетесь не совсем самим собой», - объясняет онколог.

Когда обратиться к врачу

«Вам следует внимательно следить за любыми симптомами».

«Всегда стоит обратиться за медицинской помощью и обратиться к своему терапевту, если у вас появятся симптомы, поскольку это успокоит ваш разум. Лучше знать, что не так, чем беспокоиться, и лечение будет более эффективным, если болезнь будет обнаружена раньше», - советует врач.

Заболевание возникает, когда аномальные клетки делятся и распространяются неконтролируемым образом, иногда поражая близлежащие ткани и органы. Симптомы рака часто зависят от того, в какой части тела он растет. Однако другие могут быть более общими признаками, которые могут быть связаны со многими другими заболеваниями.Врач рассказал о некоторых симптомах, которых следует опасаться.К ним относятсяРак легких является самым смертоносным типом рака.также может быть признаком рака легких.Он предупредил о некоторых более общих признаках рака, которые не следует игнорировать.— все это потенциальные признаки рака, и их нельзя игнорировать, если они не исчезнут в течение нескольких недель.Если какой-либо из этих симптомов сохраняется или ухудшается, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.Если они сохраняются или ухудшаются, вам необходимо обратиться за медицинской помощью. Если у вас появятся другие признаки, вам следует как можно скорее записаться на консультацию к своему терапевту.Однако эти признаки не обязательно означают, что у вас рак.Однако все это также может быть признаками чего-то другого. Например, рак поджелудочной железы и колоректальный рак имеют некоторое сходство с симптомами СРК.Кашель и одышка могут быть признаками астмы или бронхита, а не рака легких. Сильная боль в области таза и нерегулярные менструальные кровотечения могут быть симптомами рака яичников, а также эндометриоза.Ранее МедикФорум писал о том, что зябкость у пожилых может указывать на анемию и проблемы с сосудами.

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