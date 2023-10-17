Врач раскрывает «жизненно важную» часть утренней рутины: позволяет оставаться бодрым в течение дня

«Если вы все время чувствуете усталость в течение дня, значит, что-то не так. Что-то не так, потому что ваше тело говорит с вами - спать. Недостаток сна со временем может привести к таким осложнениям со здоровьем, как преждевременное слабоумие, проблемы с сердечно-сосудистой системой, депрессия и беспокойство», - говорит врач-общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Когда у вас сработает будильник на телефоне, встаньте, чтобы выключить его, а затем немедленно заправьте постель, чтобы избежать соблазна снова заснуть», — посоветовала она.

Врач дал один важный совет, который следует включить в свой утренний распорядок дня, чтобы получить от сна максимум удовольствия и оставаться «бодрым» в течение дня.Это произошло после того, как новое исследование показало, что большинство британцев лишены сна. Согласно последним данным взрослые часто не высыпаются.Три четверти участников просыпаются с чувством усталости, по крайней мере, два раза в неделю, при этом, по оценкам, от 50 до 70 миллионов человек живут с хроническими или постоянными нарушениями сна.Врач выделила одно распространенное поведение, которое может «значительно» нарушить сон и вызвать у вас сонливость в предстоящем дне. Проверка телефона утром или перед сном может привести к тому, что ваш мозг перейдет от дельта-волн к бета-волнам, а это означает, что ваш мозг пропускает важные альфа- и тета-волны.Это может вызвать множество негативных последствий в течение дня.Врач сказала, что одинИсследование показало, что 83 процента участников заявили, что регулярно используют будильник, причем каждый пятый использует его каждый день.Но Захарова сказала, что это «напрасно тратит сон» и заставляет ваше тело несколько раз «трястись», настраивая вас на плохое начало дня.Врачи рекомендуют всем взрослым спатьОднако подросткам требуется значительно больше времени в постели: подросткам требуется от восьми до десяти часов сна, а детям в возрасте от шести до 12 лет — от девяти до 12 часов.Недостаток сна постоянно связывают с хроническими проблемами со здоровьем,Это также может привести к бессоннице, когда у человека регулярно возникают проблемы с засыпанием.Ранее МедикФорум писал о вреде хлеба из рафинированной муки.

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