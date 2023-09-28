«Секретная суперсила» коллагена, который улучшает качество вашего сна

«Когда наш график сна нарушен, последствия могут ощущаться во всех аспектах нашей жизни. Недостаток сна оказывает огромное влияние на организм человека – от ослабления иммунной системы до увеличения веса, что может иметь вредные последствия для нашего уровня энергии и общего состояния здоровья», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«По мере того, как вы засыпаете, он должен продолжать падать, помогая вам дольше спать. Когда вы принимаете коллаген перед сном, глицин помогает этому процессу и снижает температуру тела перед сном», - объясняет врач Захарова.

«Это полезно, потому что мы не хотим, чтобы в наших системах было избыток дофамина, поскольку он может ингибировать норадреналин, заставляя вас чувствовать себя более бодрым».

Кофеин и сон





Другие советы по улучшению качества сна

Никакого кофеина за 6 часов до сна

Увеличьте воздействие естественного света

Избегайте алкоголя

Найдите правильную температуру

Блокируйте внешний шум

Создайте здоровую среду для сна

Не смотрите на экраны перед сном

Перестаньте долго спать по выходным

Придерживайтесь графика сна

Не перекусывайте и не ешьте слишком поздно

Практикуйте техники релаксации

Обновите свою кровать

Никакой жидкости за 1-2 часа до сна

Убедитесь, что у вас нет заболевания

Не тренируйтесь слишком поздно

Примите горячую ванну или душ

Спите в темноте

Бросьте курить

Избегайте работы в постели

Врач общей практики поделилась своим опытом о том, как хорошо выспаться ночью.Один менее известный совет по сну — принимать добавки с коллагеном, поскольку его «секретная суперсила» заключается в том, чтобы помочь вам уснуть.Коллаген исключительно богат аминокислотой глицином. Исследования показали, что глицин улучшает качество сна, что приводит к более естественному сну. Повышение содержания глицина может помочь в раннем появлении медленноволнового сна (SWS) и поддержании быстрого сна.По словам врача, глицин также помогает снизить температуру тела, что является необходимым требованием во время сна. Температура вашего тела естественным образом падает по мере приближения ко сну, сигнализируя мозгу, что пора спать.Доктор также заявила, что это можетГлицин также может повышать уровень серотонина, который вырабатывает гормон сна мелатонин, без повышения уровня дофамина.При приеме добавки с коллагеном глицин попадает в организм и может повысить уровень серотонина без увеличения уровня дофамина.Кофеин может оставаться в организме в течение 6–8 часов, поэтому рекомендуется прекратить его употребление задолго до того, как вы ложитесь спать. Особенно если у вас проблемы со сном, следует избегать кофе после 15:00. Вместо этого выберите кофе без кофеина.Любому, кто постоянно пытается заснуть или уснуть по ночам, может быть полезно поговорить со своим врачом.Ранее МедикФорум писал о том, как яйца помогают похудеть.

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