Ночная потливость, усталость и неожиданные синяки могут оказаться признаками лейкоза

«Первым тревожным признаком является усталость, которая может говорить об анемии. Это симптом, который характерен для самых разнообразных болезней, в том числе и для рака», - заявили врачи.

«Помимо необъяснимых синяков и покраснений на коже настораживать должно не связанное с инфекцией повышение температуры (особенно вкупе с ночной потливостью). Кроме того, – участившиеся боли и вздутие в животе, признак лейкемии избыточного накопления клеток крови в селезенке», - добавили специалисты.

Медицинские эксперты издания напомнили , что при лейкозе (по-другому, лейкемии) в крови аномальным образом возрастает концентрация белых кровяных телец – лейкоцитов. Со временем происходит вытеснение ими здоровых клеток крови. Аномальные клетки начинают проникать в разные ткани и органы тела, провоцируя нарушения их нормальных функций. Одним из признаков этого неблагополучного процесса может оказаться усталость – она становится более глубокой и возникает все чаще, слишком быстро появляется при физических нагрузках.Неожиданные синяки тоже могут оказаться признаками лейкоза. Например, могут возникать обширные и очень темные гематомы при совершенно незначительных ушибах. Изи появляются синяки, происхождение которых человек не может объяснить.Также при развитии раковых заболеваний часто наблюдается ощутимая потеря веса, которая происходит без всякой связи с питанием или образом жизни человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак может быть одной из причин неприятных ощущений в области промежности.

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