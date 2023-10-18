Врач Садовская: гормональные изменения у женщин после 50 лет влияют на рост живота

«Одним из характерных проявлений снижающегося количества эстрогенов у женщин является перераспределение жировой клетчатки, появление того самого «фартука» в области живота и увеличение талии» - об этом врач Садовская рассказала «Вечерней Москве».

«Самый опасный жир – висцеральный – откладывается на животе, выделяет гормоны, увеличивает риск диабета и инфаркта. Объем талии в норме у женщин должен быть до 80 сантиметров», - уточнила специалистка.

По словам врача-диетолога и эндокринолога Виктории Садовской, у женщин 50 лет часто наступает менопауза, означающая снижение в их организме уровня эстрогенов, являющихся главными женскими половыми гормонами. Гормональные изменения у женщин после 50 лет могут повлиять на рост живота и появление в этой части тела жирового «фартука», констатировала медик.Эндокринолог отметила, что по мере увеличения возраста многие женщины сокращают свою физическую активность, чаще предпочитают малоподвижные виды досуга. Подобная тенденция негативно влияет как на общее самочувствие, так и на очертания фигуры, вес, состояние живота, мышц и кожи. При возникающих гормональных изменениях у женщин после 50 лет манкирование физическими нагрузками лишь усугубляет нежелательный рост живота и потерю стройности.Для профилактики роста живота у женщин после 50 лет врач Садовская порекомендовала регулярно выполнять упражнения на укрепление мышц корпуса, поддерживать необходимый уровень физической активности, следить за количеством углеводов в ежедневном рационе, контролировать осанку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Татьяна Филиппова посоветовала не отказываться от хлеба даже тем, кто хочет похудеть.

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