Эндокринолог Филиппова: полный отказ от хлеба не нужен даже при похудении

«Важен состав хлеба, из какой он сделан муки. Белый хлеб может быть из пшеничной муки, но цельнозерновой. Тогда витаминов и полезных свойств будет достаточно много», – заявила специалистка телеканалу «Санкт-Петербург».

«В хлебе есть клетчатка, белки, углеводы и разные витамины, исключать его полностью из рациона не рекомендуется. Главное – знать меру, тогда хлеб будет источником пользы».

Эндокринолог Филиппова рассказала в интервью, что тема употребления хлеба всегда остается актуальной, но у многих россиян складывается неправильное представление об этом продукте. В частности, врач посоветовала не считать темный хлеб априори полезнее белого.Филиппова добавила, что также нередко демонизируется дрожжевой хлеб. Она пояснила, что дрожжи, используемые для приготовления хлебного теста, практически не попадают в организм из готового продукта – они разрушаются в процессе выпечки.Обычный магазинный хлеб как правило содержит глютен. Нужно ли его опасаться? Эндокринолог констатировала, что этот ингредиент абсолютно нормально усваивается подавляющим большинством людей. По-настоящему глютен вреден крайне небольшому количеству граждан, они испытывают дискомфорт и неблагополучные симптомы после употребления содержащих его продуктов.Медик обратила внимание на то, что хлеб в целом является полезным продуктом питания.Филиппова подчеркнула, что полный отказ от хлеба не нужен даже при похудении. Но тем, кто добивается снижения веса, не следует съедать больше одного кусочка за прием пищи. При условии, что человек физически активен, он может себе позволить сесть за день два или три кусочка хлеба.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от продуктов с добавленным сахаром может помочь в снижении уровня холестерина.

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